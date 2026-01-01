現代の絶滅はすべて「人為絶滅」!? なぜ動物は絶滅するのか【眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話】

人間のせい？ 環境のせい？ どうして動物は絶滅するのか

現代の絶滅はすべて「人為絶滅」

動物が絶滅する理由は、大きく分けて「自然絶滅」と「人為絶滅」の2つがあります。

「自然絶滅」とは、人のいない時代から起きていた、気候や環境の変化によるものです。たとえば、氷河期による寒冷化や地球温暖化、乾燥化などがありました。これらの環境変動に適応できなかった動物が、姿を消していったのです。また、進化の過程で絶滅するケースもあります。たとえば、体が大きくなりすぎて動きが鈍くなり、天敵から逃げられなくなった動物などがその例です。

一方で「人為絶滅」は、人間の活動が原因で起こる絶滅を指します。乱獲や外来種の持ち込み、森林伐採や都市開発による生息地の減少、さらには化学物質による環境汚染などが代表的です。

時代をたどると、クロマニョン人が現れる以前、つまり人類登場前の絶滅はすべて「自然絶滅」でした。しかし、約10万年前に人類が広く世界に広がり、イヌを家畜化して狩りを行うようになると、絶滅には次第に人の影が見え始めます。約1万年前に農耕が始まると、その影響はいっそう明確になりました。そして大航海時代と産業革命以降は、地球上のすべての絶滅には、多かれ少なかれ人間の関与があると考えられています。

動物が絶滅する主な要因

自然絶滅

地球の気候や生息環境の変化や、進化が裏目に出るなど、自然環境を原因とする絶滅。

【寒冷化】 地球全体が氷期に入り、食物となる植物が減少。 【温暖化】 気温の上昇で、寒冷地に棲む動物が住処を追われる。 【特殊な進化】 巨大化など、環境の変化に適応しにくい進化。

人為絶滅

乱獲や環境汚染など、人間の活動が原因で起こる絶滅。近代以降の絶滅は、人間の影響が多かれ少なかれ、すべてが人為絶滅。

【乱獲】 食用や、毛皮・装飾目的で大量に狩られた。 【開発】 森林伐採や都市化によって住処が消滅。 【外来種の持ち込み】 人が持ち込んだ生物が在来種を駆逐。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 絶滅動物の話』監修：今泉忠明