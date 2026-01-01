2026年4月1日から危険運転などを抑止し、安全な自転車利用を目的とする道路交通法の改正が予定されており、自転車の交通違反にも交通反則通告制度、いわゆる“青色切符”が適用されようとしている。いまだに自転車が軽車両に含まれていることすら知らない人も多い中、法改正のインパクトだけが拡散されて、やや混乱気味なことが否めない昨今だ。【藤原良／作家・ノンフィクションライター】（全2回の第1回）

だが、道交法改正については当局の説明不足だけでなく私たち国民一人ひとりの勉強不足もある。

そもそも戦後の1947年には前身となる道路交通取締法がすでにあり、その後、日本の道路配備や車社会が本格化していく過程で交通違反や交通事故死者数が激増。「交通戦争」が深刻な社会問題と化した1960年に、改めて施行された統一法規が道路交通法である。

この時点で自転車は「軽車両」に分類され、左側通行、歩道通行の禁止、信号無視の禁止、二人乗りや並走の制限、無灯火や危険運転等の安全運転義務違反といった規定がもうすでに設けられていた。

それ以降、道交法は数年ごとに明文化や改正が繰り返し行われ、2000年代中盤には自転車の飲酒運転禁止や罰則強化、自転車運転者講習制度（違反3回で受講義務）が導入された。2020年代以降は電動アシスト自転車の安全規制も盛り込まれ、防犯カメラやAIによる取り締まり等について現在でも検討が続いている。

要するに自転車に関する法整備の歴史は長く、今回の改正まで数えてもすでに65年以上になる。しかし、その認知度は極めて低かったというのがこれまでの日本社会の現実であった。

自転車運転での違反行為はマナー違反程度でしかなく、まさか交通違反として罰則もあれば前科まで付くレベルだったのかと今になって面食らう人も多い。

自転車でも罰金がスタート

警察や自治体などの協力の下、自転車安全運転教室や安全運転講習会も定期的に開催されてはきた。

だが、いつの間にか一部市民による「自転車は守られて当然の立場」「事故を起こしても常に無過失」という短絡的な勘違いも広まったせいで、自転車側が一時停止や優先道路無視や逆走などをしたことで発生した交通事故は、対自動車であっても自転車側の過失責任が大きくなることすら知らない人も多い。

またこれまでは、警察が取り締まりをする際に、即罰則（赤色切符）や即検挙よりも注意・指導・警告に重きを置いてきたことから、自転車運転の違反をしても本人が肌身に感じる機会が少なく、どうしても「自転車だから謝れば許してもらえる」くらいの認識しか育まれてこなかった。

そして、自動車事故の割合率よりも自転車による交通事故の全国割合率の方が増加した。2024年度の自転車交通事故での全国検挙数は5万件以上にものぼっている。こうして「令和の交通戦争の主役」になりつつある自転車交通事故を抑止して防ぐためにも、また新たな法改正が施される運びとなった。

反則金を納付しなければならない青色切符（交通反則納付書）の導入によって、これまでよりも注意や警告の領域が狭まるようになったわけだ。

焦点は駐禁

警察による現時点での説明では「警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告を行う」となっており、何が何でも即罰則、即検挙というわけではなさそうだ。

とはいえ、警告に従わないままでいたり、交通事故に直結する危険運転や他者に具体的な危険を生じさせた場合は直ちに青色切符の対象となる。

人身事故や飲酒運転などの重大違反はこれまでと同じように赤色切符となるが、青色切符の方は113種類の違反行為がこれに該当し、反則金については自転車乗車中の携帯電話使用（ながら運転）が1万2000円と最も高額で、並走や警音器使用制限違反等が3000円と最も安く、この他にも9000円、7000円、6000円と幅広いラインナップで16歳以上が対象となっている。

しかしその詳細については不明な点もある。たとえば反則金高額ランク第2位枠に属する放置駐車違反だ。馴染みのある言葉で言えば、駐禁ということになる。

現在、自転車の駐禁といえば、行政による放置自転車の撤去制度が有名だ。行政が定めた放置禁止区域指定場所に自転車を置くと、道交法を根拠にして交通の妨げ防止・景観維持・歩行者安全確保のため撤去される。

撤去された自転車は期限付き保管場所に集められ、持ち主は自治体によって2000円から5000円ぐらいの引き取り手数料を支払って自分の自転車を返却してもらう。果たしてこの制度に警察の青色切符が重なることになるのだろうか？

条例と法律で生じる対立

つまり放置自転車として行政に撤去されたうえに青色反則金も加わってしまうのか？

それとも、駐禁の事実があったにも拘わらず一度撤去された自転車に対しては青色切符の適用外となるのか？

簡潔に言えば、行政は条例で警察は法律だ。一見、それなら法律の方が優先しそうだが、ここでひとつの問題が浮上する。

それは行政による放置自転車の取り決め方が統一されておらず、各自治体によってそれぞれ独自に制定しているという点だ。

例えばA市では禁止区域内に自転車を置くとそのすべてが撤去対象となるが、B市ではタイヤの一部分が1センチでも私有地に接輪していたら放置自転車にはならず撤去対象外になってしまう。

実例を挙げてみよう。B市の中心街には当然のように誰もが知る放置自転車禁止区域があるが、そこの某ビルの境界石に自転車の前輪や後輪が乗っているか接輪さえしていれば放置自転車とはならずに撤去されないのだ。

そのお陰で某ビルの1階の飲食店の従業員や客たちはそこを「駐輪場」と呼んで置き放題状態になっている。もちろん、正式な駐輪場でもなく禁止区域内の道路上だ。そこにある放置禁止看板を鵜呑みにせずに条例を調べてこのような裏技を使えば禁止区域内にグレーな駐輪場を確保できてしまうのだ。

警察は地域差にどう対処するのか

近隣住民に話を聞くと「同じ場所なのに撤去される自転車と置き放題の自転車がある。意味が分からない」と不思議がる。

まさか自治体によって放置自転車の解釈が異なることや我が町がこんなルールになっていることを知らない住民も多かった。

「B市は1センチでもタイヤが私有地に接触していたら放置自転車にはならないそうですよ」とその理由を伝えてみると「どう見ても歩行者の通行や自動車の邪魔になってるのにそんな理由で放置自転車にならないのはおかしい」と首を傾げた。

そして、気がかりなのは警察による青色切符の取り締まりがB市独特のこのグレーな駐輪場に置かれた自転車に通用するのか、という点だ。

警察がいくら法律をかざしたところで、ここに置かれた自転車はB市の条例によって「私有地に接輪しているので放置自転車ではありません」と正式に認められている。

だからこそ禁止区域内に置かれた自転車であってもずっと撤去されないのだ。そういう「立証済みの自転車」に対して放置駐車違反の青色切符を適用させることができるのだろうか？

藤原良（ふじわら・りょう）

作家・ノンフィクションライター。週刊誌や月刊誌などで、マンガ原作やアウトロー記事を多数執筆。万物斉同の精神で取材や執筆にあたり、主にアウトロー分野のライターとして定評がある。2020年に『山口組対山口組』（太田出版）を、25年9月には『闇バイトの歴史 「名前のない犯罪」の系譜』（同）を上梓。

デイリー新潮編集部