「ワークライフバランスを捨てる」との首相発言が議論を呼んだ。一方、もっとアルバイトしたくても“年収の壁”のせいで働けない学生の嘆きも聞こえる。“闇バイト”の落とし穴も待ち受ける昨今、我々はいかに働くべきか。天野篤氏（70）が“勤労”の意義を問う。

＊＊＊

【写真を見る】上皇陛下の心臓バイパス手術を担当した際の天野氏

〈心臓血管外科医で順天堂大学医学部特任教授の天野篤氏は2012年、上皇陛下（当時の天皇陛下）の冠動脈バイパス手術を執刀して成功させ、「上皇陛下の執刀医」として広く知られている。〉

10代から20代前半ぐらいの若者たちと話をすると、「自分はいざというときに力が出せないんですけど、どうしたら出せるんですか。どうしたら難しい状況の中で力が出せるんですか」という質問を多く受けます。

天野篤氏

彼らは、色々と早い段階から社会の中で選択を迫られる場面に直面しているものの、いざというときに力を発揮できないという経験を既にしてしまっている。例えば入学試験や模擬試験で、勉強しても点が取れないとか、思う通りに勉強がはかどらないとかで力を発揮できないと感じている。または自信がなくて、ここだと思うところで挑戦する気持ちが湧かない。今、そういう若者が多いように思います。

スマホやインターネットの中で自分の相手をしてくれる、時間を潰せる、そんな世界はいくらでもあるでしょう。でも、今の日本に、他のアジアの国からやってくる同世代の若者を見てください。彼らはチャンスを掴もうという思いでやってくる。そんな彼らとまともに渡り合うために一番大切なのは、リアルワールドで積極的にコミュニケーションをとることです。そして、それを社会の風習として自然とやってきたのが、我々の時代のアルバイトでした。

実家のガソリンスタンドの手伝い

〈では、天野氏は具体的にどんなアルバイトをしてきたのだろうか。〉

中学1年生の夏休みから、実家のガソリンスタンドで給油作業の手伝いをして小遣いをもらっていました。石原裕次郎が日産ブルーバードでサファリラリーに出る「栄光への5000キロ」という映画が公開されたりして、クルマへの憧れがあった時代です。ちょうどその頃、自動洗車機が世に出たんですけど、綺麗に拭き取れないので、人力でやる。ついでに、お客さんの車の中にも入って、メカニカルなものを見たり触ったり。運転はできませんが、すごく新鮮で刺激的でした。

高校では、夏にプールの監視員をやりました。中学で水泳部だったので。水泳教室のコーチもやりました。

〈大学受験には失敗。高校卒業後、すぐに運転免許を取り、車で予備校に通い始める。父親が体を壊したこともあり、これらのアルバイトは浪人中も続けたが……。〉

浪人時代の年収は今で言うと1000万円

浪人時代最大の収入源はパチンコでした。当時は手打ち式でほぼ100％技術依存のギャンブルだったので、確実に儲かるんです。技術のある奴が勝つ。そこで、徹底的に「玉を出す」ことを鍛えた。

朝、「行ってきます」って家を出て、予備校に行かずにパチンコ屋へ直行し、閉店まで打ってました。当時で年収300万円から350万円ぐらい。今で言うと1000万円くらいでしょうか。しかも税金を払うことも知らなかった（笑）。

朝10時から打って1台打ち止めにして、ほかの人が出せなかったちょっと渋い台を出して、夕方から新装開店に並ぶんですよ。新装開店は釘開けて新台を開放するんですけど、まあ大体出るんですよ。普段1日4000発のところが、3時間そこらで3000発ぐらい出ちゃうんです。

毎日新装開店があるわけじゃなく、せいぜい週1ぐらいかな。「明日、川越で新装開店がある」なんて情報を聞きつけて行くわけです。で、打って出して帰ってくると。そういう生活をしてましたね。

外科医としての力量のベースは、パチンコ

〈当時から“ゴッドハンド”だったというから驚きだ。〉

パチンコで、外科医としての力量のベースが培われましたよ。昔のパチンコは1打1打をしっかり、ハンドルを引っ張って打つ。それが手術に活かされたんですよ。かつて“鉄腕稲尾”は幼少期に船で櫓をこいで腕力をつけた。それと一緒ですよ（笑）。

メンタルも鍛えられました。粘りと頑張り。そして、どんなにうまく出る良い台でも必ずスランプがある。スランプ時は粘って粘って現状維持を心掛ける。パチンコの場合、出そうとするんじゃなくて、減らさないということです。それから方向転換すれば必ず克服できるっていうね。そんなことを1年半ぐらい経験として叩き込んだ。だから「どんな困難な状況に陥っても、それがずっと続くことはない」という自信が身についたし、今もそれは染みついています。

それから、しっかり準備して、状況を把握して、今でいうエビデンスやファクトみたいなものを自分の中に蓄積して、「この台は絶対出る台だ」っていう確信を持って打つ。それによって、いっとき出なくても、いずれ爆発させられるんですよ。その成功体験は、明らかに今の自分を支えていますね。

日給10万円

〈2浪中に成人した天野氏は、さまざまなアルバイトを経験する。〉

埼玉の大宮市民会館で「8時だョ！全員集合」の収録が定期的にあったんですけど、時々駆り出されてその大道具係をしていました。木で作ったセットを大工さんが使う鎹（かすがい）で組むんです。2〜3カ月に1回ぐらい行ってました。

実は浪人してすぐに、所沢の死体洗いの話も聞きつけましてね。時はベトナム戦争の真っ最中。戦地から次々と運ばれてくる米兵の死体は沖縄では収まらず、遠く所沢の米軍基地にも溢れていたんです。

人づてに聞いた仕事内容は、傷をきれいに清めて、傷口を塞いだり手当てしたりして、星条旗でくるんで棺に入れる。報酬は1体につき3万5000円。当時のサラリーマン初任給の3分の1という破格の待遇でした。

ただ、これはやりませんでした。より高額なアルバイトが見つかったので。それが、新設される筑波研究学園都市の教職員宿舎のユニットバス取り付けでした。以前から建築に興味を持っていたことも、こちらを選んだ理由の一つです。

確か4階建てで、ユニットを浴室に置いてくるだけ。それで1個につき5万円も貰えたんですよ。2人一組で1日に頑張れば4個運べるので、日給10万円になります。

もっとも、この仕事は車が必要で、しかも未舗装のぬかるんだ道を走るからタイヤチェーンを持っていなきゃいけない。その費用と交通費が持ち出しで、予備校に通う体力も削られるので短期で辞めました。

〈大学に進学してからも、定番の家庭教師だけでなく、車を使ったアルバイトに勤しんだ。〉

ちょうど、ヤマトの宅急便が始まったんですよ。当時、スカイラインジャパンというフルフラットシートになる車に乗っていたので、そこに荷物を100個ほど積み込んで宅配する。埼玉の浦和地区を回っていました。それで1日1万円から1万2000円ぐらい。

敵は犬です。吠えられてね。あと、みかん箱。重いから。山本山の海苔なら軽いからいくらでも持てるんですけど、みかん箱は1個しか持てない。

届けると必ず御礼を言われるんですよ。「ご苦労さん」とかって。それにご老人の夫婦だったりすると、たまに小遣いを貰えました。10軒から100円貰えると1000円になるから、馬鹿になりません。

楽しみはうなぎ

〈天野氏は昨今の医学部生の仕事観にも疑問を呈する。なんでも最近の医学部生は研修医になると、あまりの激務に嫌気がさすそうだ。高校の同級生が起業して成功するのを見ると、医学の道をあっさりドロップアウト。ベンチャー企業立ち上げに名義を貸すなどして、たちどころに巨万の富を築く人もいるのだという。なぜそうなるのか。天野氏は、原因を現代の若者のアルバイト経験の少なさと見る。〉

自分の職場にプライドを持つことが重要だと再認識してほしいという思いが根幹にあります。このことが、働く意義を知る入り口なのですから。

私の場合は、研修医になると、アルバイトで病院回りをやりました。今は法律が変わって、2年間はアルバイトができなくなってしまったんですが、昔はできたんです。半年間、麻酔科を回って、注射と、痛みをとることを覚えて。外科も回って、切開とか消毒とかを身につけて。

バイト先は都内の銀座や渋谷にある病院の救急外来。ある意味で武者修行でした。研修医として給料を貰ってたのになぜアルバイトに行くのか？ チヤホヤされるんですよ（笑）。看護師さんとか事務職員に。自分が正規で働いている病院だと一番下っ端じゃないですか。その立場が急に変わっていい気持ちになるわけです。それから、本来はまずい病院食を食べなきゃいけないんですけど、アルバイト先の院長が気を遣ってくれて、例えばうなぎとかを食べさせてくれるんですよ。それが楽しみで通ってましたね。

きわどい技を駆使

それはともかく、研修中に身につけた、結構きわどい技を救急で来た患者さんに駆使しました。幸い大きなトラブルはなかったけど、今思うとよくやったなと思うことがいっぱいありますよ。地方に行くとまだあるかもしれないけど、都会では当直の医者がきわどい医療行為をするということはまずない。今では万が一の医療訴訟などを気にしますからね。でも当時は目の前にいる苦しんでいる患者さんを何とかしたいという思いで、普段は手も出せないようなことをたくさんやっていました。当時はそういうことも許されていたんです。バイト先には大変感謝されますし、患者さんからも御礼を言われて嬉しかったですね。

本業に就くまでのアルバイトは、本業に繋がることをインサイドあるいはアウトサイドから教えてくれる貴重な経験の場です。当時の自分にとっては、欲しいものを手に入れるための単なる金稼ぎだったものの、今思えば、それらは良い苦労であり、良い知己を得たという振り返りもあります。何にでも挑戦した当時の熱い思いが今、困難に出会っても前進できるという気持ちを呼び起こしてくれています。

技術や知名度だけでは……

〈若い頃に様々なアルバイトを経験した天野氏。そんな氏の施術を受けるために、国内外から数多の患者が来院する。〉

若者には、「感謝」「信頼」「応援」、この三つの調和をうまく取れるようになるべきだと言っています。技術や経験値が高いと言われている医者は世の中に大勢います。だけど、必ずしもそういう医者のところに患者さんが詰めかけているかといったら、どうでしょうか。おそらく技術や地域における知名度だけの医師は多くの中に埋没した状況にいると思うんです。患者さんが名指しで探して来てくれる医者というのは、接遇だったり、患者さんに対する包容力だったりを自身で培ってきた結果だと思うんです。そして、そこに至るまでの人間力を培うのに役立つのがアルバイトなんです。

アルバイトっていうと、別にそこまでのことかって思うかもしれないけど、みんな年を取るじゃないですか。特に我々がいる医療の世界では世代を超えたコミュニケーションや付き合いというのをやらなきゃいけない状況が必ずある。その時にアルバイトの経験が役に立つんです。一般社会の中の秩序正しいコミュニケーション能力を現場の中で身につけていく。そして、その経験値によって、またさらに自分自身の可能性を見出せる、そんなふうに思います。

窮屈な時代だからこそ

〈「働き方は、世相と共にうつろうもの。職場の選択に勝ち負けはない」と語る天野氏は、現代に生きる若者に訴える。〉

今はいろんなことに締め付けられてしまっていて、手足を伸ばせない窮屈な時代かもしれません。だからこそ今の若者には、多少のミスがあっても、それを経験として成長できるような場を求めていってほしい。先ほど話した日本以外のアジアや中東あたりから来る若者は、そういう思いで来てるんじゃないかと思うんです。日本人の海外留学が減ってるっていうのも、言葉が通じないから格好悪いとか、恥をかきたくないとか、そんなふうにして自分で自分を縛ってしまっているからでしょう。周りが自分をちゃんと評価してくれる、いいことがあれば持ち上げてくれる、そういう社会の側面に自分の身を置くっていう経験が、今こそ必要なんじゃないかと思うんです。で、それはもうまさしくアルバイト。自分の生活が掛かっている仕事だとまた違う。アルバイトというのは基本、基礎になる部分が、例えば親の収入だったりとか、担保がある中で上積みでやることなんで。精神的に追い詰められないでやれるんじゃないかと思うんですよね。

学生という立場で、「労働者だろ？」って目で見られて働く体験は、少なくとも個人的にはすごく生きてきましたね。

闇バイトにご用心

〈最近は、いわゆる“闇バイト”が社会問題になっているが……。〉

アルバイトをしようとして、大きな間違いを犯してしまったら困るんですけどね。携帯端末なんかで入って、変なサイトで騙されたりとか、適当に使われちゃったりとか。

で、そういう闇バイトのようなものに対する恐れとかがあるせいで、挑戦するって気持ちそのものが萎えちゃってるじゃないですか。挑戦する。学生としてただ教育を受けるだけじゃなくて、社会の中で社会人として一歩踏み込んでみる。こういった挑戦をぜひやってほしいですね。

挑戦といえば、学生もですけど、自分の経験を踏まえていうと、40代。その頃、それなりに収入も安定して家族もいて足場もできていましたけど、今のままこの病院で朽ちていいのか？ みたいなことを思い始めて、もう1回チャレンジしようと大学に戻ったんですね。医者にも40代から50代ぐらいで、いろんなことを考えて行動に移す人がいるんです。そのようなことを実行に移せるのも、アルバイト経験によって外の病院の仕組みだったりとかを、比較的冷静に見られるようになったからなんです。そちらの方が成長できそうだ、やり甲斐がありそうだと思って転職を決意する。もう1回ステップアップしようとする。そういう心境が、色々と役職がついてきた頃にあると思うんです。リタイア後の人生を積極的に考える人には、そういう転機を計画的に採り入れるっていう人もいるように思います。

学生時代だけじゃなくて、転職、仕事と仕事の間の期間でも良い。シルバー世代にもアルバイトはおすすめですね。何もしないと身も心も老いてしまうので。若い人達と接するための若作りは重要です。今まで自分ができなかった職種にどんどん首を突っ込めば良いと思います。この間、私と同じぐらいの年の人がデパートの店員さんで、お菓子を売っていましたけど、ポイントの付け方が分からなくて年下の人に訊いて、「しょうがねぇな、おっさん」みたいな感じで対応されていましたけどね。まあ、そういうこともありなんじゃないかな。

アルバイトではありませんが、資格を取って60歳を過ぎてから、自分の人生を切り開いていく人もいますよね。例えばあるポストまで行ったキャリア官僚が、退職後に弁護士資格を取って企業法務やったりとかね。生活のためのみならず、これまでと違った立場で今まで付き合った人達と関係を持とうという、これも立派な“挑戦”ですよね。

今の人たちは、労働マーケットが売り手市場じゃないですか。だからすごく大きなチャンスなので本当に勿体ないなという思いです。

天野 篤（あまのあつし）

順天堂大学医学部特任教授。1955年埼玉県生まれ。83年日本大学医学部卒業後、亀田総合病院等で研修医を務める。2002年、順天堂大学医学部心臓血管外科教授に就任。12年、東京大学医学部附属病院で行われた上皇陛下（当時の天皇陛下）の心臓手術（冠動脈バイパス手術）を執刀。心臓を動かした状態で行う「オフポンプ術」の第一人者で、これまでに執刀した手術は1万例を超える。

「週刊新潮」2025年11月27日号 掲載