35年前の平成2年11月12日、新天皇陛下（現上皇陛下）の即位の礼が挙行された。新憲法下初の即位儀式では、政教分離の原則から、式典内容を巡って保守派と護憲派が対立。最大の懸案が「即位礼正殿の儀」で新天皇陛下を前に唱和する海部首相の“万歳三唱”だった。

午後1時、158カ国の祝賀使節、内外の代表ら計2200人余りが参列して開式。天皇専用の束帯姿の陛下が、神器の剣と璽（まが玉）などを捧げ持った侍従を従えて登場し、高御座（たかみくら）に後方から入る。次いで、十二単（じゅうにひとえ）の皇后さまが隣の御帳台（みちょだい）へ。その前には皇太子殿下（現天皇陛下）をはじめ男子皇族6人が束帯、帯剣で、女子皇族7人が十二単姿で並び、皇室による平安絵巻が再現された。

即位の礼「祝賀御列の儀」で、ロールスロイスのオープンカーから祝福に応える天皇、皇后両陛下

陛下は即位を内外に宣言し、日本国憲法を順守して象徴天皇の務めを果たすことを誓うお言葉を述べた。ここにも時代が変わったことが象徴的に表れていた。前回の即位礼まで新天皇が述べる内容は漢語体で難解だったが、今回から分かりやすい口語体に改まったのだ。

続いて海部首相が、「私たち国民一同は、天皇陛下を日本国及び国民統合の象徴と仰ぎ、文化の薫り豊かな日本の建設と、世界の平和、人類福祉の増進に努力することを誓います」（要約）とお祝いを述べた。首相はその後に4歩下がって、「ご即位を祝して、天皇陛下万歳」と音頭を取り、参列者の万歳三唱となった。

ゲリラ事件が続発

中庭を挟んで両陛下と向かい合う席に陣取る外国代表団は、事前の説明に従って、そのまま静かに「万歳」を見つめていた。こうして、ほぼ予定通りに30分で儀式は終了したのだった。

国会議員は全員が招待されており、共産党を除く社会、公明、民社の野党各党の党首も参列。万歳三唱を巡って党内議論があった社会党の土井たか子委員長は、

「天皇が日本国民と世界の代表の前で、憲法順守や世界平和を述べられた意味は大きい。（万歳は）祝意を込めてということなので三唱した」

と語った。だが同党の女性議員や新人議員の一部が欠席し、皇室儀式を巡って党内の憲法論争が完全には決着していなかったことを物語っていた。

両陛下のこの日のスケジュールは、まだ半分しか終わっていなかった。時代装束から、洋装に着替え、午後3時半からお披露目のパレード「祝賀御列（おんれつ）の儀」がある。両陛下が乗ったオープンカーを中心に44台の車列が、皇居から赤坂御所まで4.7キロを30分かけてゆっくり走り、休日となった都心の沿道は約11万7000人の人波で埋まった。

この日もゲリラ事件が続発し、警備当局は沿道に約3万7000人の警察官を動員する厳戒態勢を敷いていた。パレードに向かって舞踏家の花柳幻舟が爆竹を投げつけ、現行犯で逮捕される騒ぎもあった。

午後7時半からは再び皇居の宮殿で、正殿の儀に参列した外国の元首、祝賀使節など約350人を招いて、「饗宴（きょうえん・もてなしの宴）の儀」が続く。外国賓客を迎えての宮中晩餐（ばんさん）会はフランス料理が明治以来の定番だが、今回、初めて和食となった。

それには理由があった。招待客があまりにも多いので、そのつど温め、何度も皿を替えるフランス料理は無理だったのだ。味付けははっきりした味を好む外国人の味覚に合わせ、焼き物に牛肉アスパラガス巻きなどが入った。食べやすいように、箸の隣にスプーンやフォークが置かれ、日本酒のほかにワインも用意された。

食後、両陛下は賓客たちを正殿の儀が行われた「松の間」に案内し、高御座や御帳台を披露した。この後も宴は続き、最後の賓客が退室したのは日付が変わる頃だった。

ダイアナ妃の暗い表情

ところで、外国参列者の中で最も注目されたのは英国のチャールズ皇太子夫妻、特にダイアナ妃であったことは間違いないだろう。9年前に結婚し、当時ダイアナ妃は29歳。夫妻として2回目の来日で、11月10日から14日まで滞在する間に、筆者は間近で夫妻の様子を取材する機会があった。

離日直前の14日夕、都心のホテルで開かれた日英協会の夫妻歓迎レセプションでのことだ。日英の約1000人の会員が詰めかけた会場を夫妻は回ったが、ダイアナ妃が進行コースに並んだ人と順番に話していくのに対し、皇太子はどんどん進んでいって、夫妻の距離はかなり離れていた。

夫妻で効率よく手分けして会員らと懇親を続けているのかと思っていたら、ダイアナ妃が時々、夫の方をちらっと見て、少し暗い表情に変わるのが気になった。皇太子の方は若い女性グループなどを見つけると、遠くまで手を伸ばして握手し盛り上がっていることが多かった。これがチャールズ皇太子流の懇親スタイルなのだろうと思った。ダイアナ妃の表情から勝手に推察すると、「夫がまたいつもの調子なの」などとあきれていたのかもしれない。

日本の皇族夫妻はこういう場では、二人がわりと近い距離にいて呼吸を合わせて行動することが多いので、それに見慣れていた筆者には軽いカルチャーショックだった。当時はチャールズ夫妻の不仲はさほど表面化していなかったし、離婚など全く想像できなかった。

だが、二人はこの2年後に別居して、その後に離婚、悲劇が起きた。私が瞬間的に気になったダイアナ妃の暗い表情が、離婚の前兆ではなかったと思いたい。

参列した外国要人は即位の礼をどう見たか

話を即位の礼に戻そう。参列した外国要人が即位の礼をどう見たかについて、外務省が発表したが、おおむね好評だった。その一部を紹介すると、ブータンのワンチュク国王は、

「古式ゆかしい中に伝統ある儀式の再現は、アジアの誇り。経済的に最も発展したこの国で、古い時代の儀式が保存されていることは驚きである」

ドイツのワイツゼッカー大統領も、

「大変整然と行われ、感銘を受けた。ここまできちんとできるのは日本のみ。日本の外務省はすばらしい天気を用意してくれたものだ」

また、外国人記者のこんな感想が新聞に載っていた。中国の新華社通信特派員によれば、

「こういう儀式は、中国では革命後なくなっているので、珍しいものだった。中国の唐代の儀式と似ているように思う。日中関係は現在、友好的に進んでいるが、ただ一つ、『天皇陛下万歳』が少し気になった」（11月13日の読売新聞朝刊）

国の儀式としての即位の礼は、大きな問題が生じることもなく、一連の儀式を同15日で終えた。しかし、さらに違憲性が高いと指摘される皇室祭祀（さいし）の大嘗祭（だいじょうさい）が、あと1週間後に迫っていたのである。

斉藤勝久（さいとうかつひさ）

ジャーナリスト。1951年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。読売新聞社会部で司法を担当したほか、86年から89年まで宮内庁担当として「昭和の最後の日」や平成への代替わりを取材。近著に『占領期日本 三つの闇 検閲・公職追放・疑獄』（幻冬舎新書）など。

