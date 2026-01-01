【全2回（前編／後編）の前編】

35年前の平成2年11月12日、新天皇陛下（現上皇陛下）の即位の礼が挙行された。新憲法下初の即位儀式では、政教分離の原則から、式典内容を巡って保守派と護憲派が対立。最大の懸案が「即位礼正殿の儀」で新天皇陛下を前に唱和する海部首相の“万歳三唱”だった。

昭和天皇の1年の喪が明けるのを待って、政府は平成2年（1990年）1月8日、「即位の礼委員会」（委員長・海部俊樹首相）を設置した。この年の11月に予定された平成のお代替わり行事の後半戦が、いよいよ本格的にスタートする。しかし、そこには越えなければならないハードルがいくつもあった。

祝賀御列の儀（パレード）で、車寄せでロールスロイスに乗車する直前に言葉をかわす天皇、皇后両陛下

世界各国の代表らを招き、新天皇が内外に即位を宣言する「即位の礼」（11月12日）には神話色がある。さらには、その10日後に行われる即位関連で最大の宮中祭祀（さいし）「大嘗祭（だいじょうさい）」は宗教色（神道）が極めて強い。

前年の「大喪の礼」と同様に新憲法下で初めてのことだったので、政教分離や主権在民の憲法原則を巡り、与野党がより激しい論戦を展開し、政府は違憲とならないよう知恵を絞る必要があったのだ。

その前に、警備の問題もあった。世情は騒然としていた。皇族邸を含む皇室施設への金属弾発射や、神社、交番への放火など、反皇室・皇位継承行事反対を叫ぶ過激派のゲリラ事件が続いている。

車体の会社名をテープで隠し、ナンバープレートには泥が

不測の事態を避けるため、政府・宮内庁などによる極秘作戦が5月下旬に展開された。即位の礼で天皇、皇后両陛下が昇る「高御座（たかみくら）」と「御帳台（みちょうだい）」は京都御所にあったが、過激派が機関紙などで「京都から東京への移送阻止」を明らかにしていた。

高御座が壊されれば即位の礼の挙行が危うくなる。当局は直前まで実施日も輸送ルートも決めずに、分解された状態の高御座と御帳台を素早く自衛隊の大型ヘリで東京・立川基地に空輸した。しかも、ヘリは深夜飛行。京都御所からおとりの輸送トラックも使い、皇居に運び込むトラックは報復ゲリラを恐れて車体の会社名をテープで隠し、ナンバープレートには泥が塗られていた。ここまでは無事に進行するが、そこから難題が続いた。

天皇の即位儀式は62年ぶりで、東京で挙行されるのは史上初めてである。新憲法下、政教分離の建前から、前例を踏襲できない悩ましい問題があった。

即位の礼の中心行事で、皇居宮殿の最も格式が高い正殿「松の間」で行われる「即位礼正殿の儀」は国の儀式となるが、主に次の3点に違憲性が指摘されていた。（1）首相の万歳三唱（2）三種の神器の登場（3）宮殿の中庭に立つ旙（ばん・のぼり）の紋様。全額公費で開催される国の儀式で、違憲性の疑いがある点は排除されねばならなかったのだ。

自民党保守派と野党側が激しく対立

前回の京都御所で行われた昭和天皇の即位礼（昭和3年）では、当時の田中義一首相が衣冠束帯（平安以降の公家らの正装）で「臣義一……」とお祝いを読み上げた。そして、18段の階段を降り、庭先から高さ6.5メートルの高御座を仰ぎ見て「天皇陛下万歳」と発声していた。

そのため、平成の即位の礼でも明治憲法下ならではの戦前の式作法を同じように行うことを求める自民党保守派と、「国民主権の現憲法の精神と相容れない」と反対する社会党など野党側とが当然激しく対立する。

結果、当時の海部首相は、

「首相が皇族と同じ衣冠束帯を着るのは、時代に合わない。中庭に立つのも断り、最初から（高御座がある）松の間にいることにこだわった」

と後に述べているが、首相が式に臨む服装は、国事行為の儀式で着る燕尾服となったのだ。

最後まで残った対立点は「万歳」発声の言葉

正殿の儀で、首相の行為について最後まで残った対立点が「万歳」発声の言葉であった。当時、宮内記者会に所属していた筆者の取材メモによると、自民党の保守派議員は「皇室行事は伝統通りに行ってこそ意味がある。即位礼でなぜ『天皇陛下万歳』がいけないのか」と主張。これに対し社会党の護憲派議員は「半世紀前の戦争で『天皇陛下万歳』と叫んで死んでいった多くの若者がいる。その重い過去を考えると、強い抵抗感がある」と反対した。

調整を進める政府・宮内庁から、「ご即位万歳」などの案も出たが、最終的にここは万歳の趣旨を明確にして、「ご即位を祝して、天皇陛下万歳」に決まった。

護憲派は「対政府交渉の成果である。即位を祝っての万歳なら受け入れられる」と評価。保守派も「絶対に譲れなかった『天皇陛下万歳』は残ったし、皇室のお祝い事で政府とこれ以上対立するのは好ましくない」と矛を収めることとなった。水面下で、内閣官房の実務責任者が保守派議員の事務所を訪ね、懸命に説得した根回しの成果であった。

違憲性がないことを強調

とはいえ、各国のVIPが多く参列する国際的な儀式で、日本の首相が「天皇陛下万歳」を三唱するのは、戦後では初めてだ。諸外国から反発される恐れもある。政府は海外からの参列者には万歳の唱和を求めないことを決め、式の当日、会場でその旨を英語でアナウンスすることにした。

そして、「即位礼正殿の儀」の次の課題は神話性の排除であった。宮内庁は伝統の堅持を強く主張して、高御座の中の台上に、公務に使う御璽（ぎょじ・天皇印）、国璽（こくじ・日本国印）と共に、三種の神器のうち剣と璽（まが玉）が置かれることになった。「天孫降臨神話」で、皇祖とされる天照大神（あまてらすおおみかみ）が孫を天上界から地上界に送る際に授けたといわれる神器は、宗教性や神話性が問題視されることがある。その点について宮内庁幹部は、

「昭和天皇が亡くなった直後に国の儀式として、新天皇に剣璽の承継を行っており、剣璽は神器というより、古くから皇位のしるしと考えるべきだ。御璽と国璽も象徴天皇のシンボルなので、即位の礼に一緒に登場させる」

と、違憲性のないことを強調し、批判をかわした。

即位の礼の会場である皇居・宮殿の中庭に立つ旙の紋様も、時代に合わず、歴史的にも伝統とはいえないものは外され、代わりに菊の紋章が入ることになった。

昭和天皇の即位礼に使われた紋様で、今回消えた絵柄は、八咫烏（やたがらす）、トビ、アユ（魚）、酒がめの4種。いずれも神武天皇の東征神話（天孫降臨したニニギノミコトの子孫が九州の日向から東に向かい、大和を平定して初代の神武天皇になったという神話）に登場するもので、八咫烏を除いて大正、昭和だけの即位礼に使われ、伝統的とはいえない紋様であった。

一方、外務省を中心に国際的儀式としての準備も進んでいた。即位の礼まで1カ月足らずとなった10月19日、同省は外国参列者のリストを中間発表する。164カ国の代表が参列し史上最大規模の葬礼となった前年の大喪の礼と、ほぼ同じくらいの参列が見込まれていた。当時の日本は援助大国で、東京を舞台にした“祝賀外交”に期待する各国の思惑も見え隠れしていた。

主な参列者はベルギーのボードワン国王、ドイツのワイツゼッカー大統領、インドネシアのスハルト大統領、米国のクエール副大統領、そして英国からチャールズ皇太子とダイアナ妃。元首級は大喪の礼の時の55カ国を大きく上回って約70カ国となり、盛大な即位の礼となることが確実だった。

挙行日を決めた理由

しかし、この祝賀の式典も国際情勢と無関係ではなかった。この2カ月前の8月、フセイン大統領率いるイラクがクウェートに侵攻して全土を占領し、世界から激しい非難を浴びた。イラクは即位の礼に副大統領の参列が予定されていたが、日本政府は国際世論を考慮して招待を取り消したのである。

さらには式典を目前にして、過激派によるゲリラ事件が深刻化する。11月1日夜には、警視庁新宿署の独身寮で爆発が起き、警察官1人が死亡、5人が重軽傷を負う大事件となった。総理府は警備上の理由から、即位の礼正殿の儀の国内参列者名簿を公表しないことを決める。大喪の礼でも主な参列者は公表されていたが、国の儀式で参列者を明らかにしないのは前代未聞のことだった。

史上空前の厳戒態勢の中、いよいよ外国要人の来日ラッシュが11月9日から始まった。そして12日、即位礼正殿の儀を迎える。秋晴れだった。氷雨で寒さに震えながら大喪の礼を現場取材した筆者は、この日がいかに天候に恵まれたかを実感したものだ。

この話には前段がある。「即位の礼準備委員会」の委員長だった森山真弓元官房長官に、挙行日を決めた理由を数日前に質問したら、にこっとしながら意外な答えが返ってきた。「天気の関係で、晴れの日が一番多い日に決めたのです」。これが見事に的中した。

後編【暗い表情を見せたダイアナ妃、ゲリラ事件が続発… 平成「即位の礼」の舞台裏】では、ゲリラ事件が続発するなど、あまたのトラブルを乗り越えて成立した「即位の礼」の舞台裏について、さらに詳しく報じる。

斉藤勝久（さいとうかつひさ）

ジャーナリスト。1951年東京生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業。読売新聞社会部で司法を担当したほか、86年から89年まで宮内庁担当として「昭和の最後の日」や平成への代替わりを取材。近著に『占領期日本 三つの闇 検閲・公職追放・疑獄』（幻冬舎新書）など。

「週刊新潮」2025年11月13日号 掲載