「全日本実業団駅伝」（１日、群馬県庁発着＝７区間１００キロ）

２区でサンベルクスルーキー吉田響（２３）が従来の記録を３９秒更新する１時間１分１秒の驚異の区間新記録をマークし、衝撃のごぼう抜きをみせた。

昨年の箱根駅伝で花の２区日本人歴代最高１時間５分４３秒をマークした男が、ニューイヤー駅伝デビューで快走をみせた。２４位でタスキを受けると、グングンとスピードにのって前を行く選手たちを抜き去っていった。６キロ手前で１０人抜きを達成。８キロ手前で５位集団を一気に抜き去り、１９人抜き。さらに１人を抜き、２０人の大台に乗せると、食い下がるトヨタ自動車の鈴木芽吹を突き放し、１３キロ過ぎに先頭集団の３人もとらえて、驚異の２３人抜きを達成した。その後、ロジスティードの平林清澄、ＧＭＯインターネットグループの今江勇人が再び追いつかれ、最後は今江に突き放されたが、２位でタスキを渡した。区間賞インタビューでは「プロランナー１年目、いろいろあったんですけど、きょうのこの日、いい走りをするためにやってきた」と笑顔で振り返った。

ＳＮＳなどでは「やばすぎる」、「吉田響エグすぎて横転」、「化け物すぎる」、「先頭まできた！すげぇ！」、「すごすぎて笑っちゃう」、「１人だけ積んでるエンジンが違う」と驚愕の声が上がった。

吉田は創価大卒業後、サンベルクスとスポンサー契約を結ぶ形でプロに転向し活動している。