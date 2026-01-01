夫婦で育休を取得する家庭も多いと思いますが、しっかりコミュニケーションをとらないと、夫婦関係は一気にギクシャクしてしまいます。お互いに忙しくて余裕がないと、感謝する気持ちがなくなって、最悪の場合、離婚になることもあるようで……？

今回は、共働き夫婦の結婚生活が破綻した話をご紹介いたします。

夫を見下す妻

「妻は出産後もバリバリ仕事をしていました。育休を交代で取得し、俺が育休をとって家事と育児をやっていたのですが、妻がどんどん変わっていくことに不安を感じていました。そもそも妻は向上心が強く、育休で休んでいる間に自分のポジションがなくなることをすごく恐れていました。そのため、仕事復帰してからは今まで以上に頑張るようになって、残業の日々。帰ってきても常にイライラしていて、家事をする俺を見て『洗濯物たたむの遅すぎない？』『夕方には乾いてるのになんで今やってんの？』『要領悪すぎない？』と嫌な言い方をしてくるように……。

ついには『育休で休んでても、仕事を取られる不安とか焦りなんて感じないでしょ？』『いいよね、のんきで』『私は女だからって理由でいろいろ嫌な思いしてるのにさ』と言ってくるようになりました。結局妻とは喧嘩の毎日だったので、離婚することになりました」（体験者：30代 男性・自営業／回答時期：2025年10月）

▽ 共働き夫婦は、お互いに思いやりの気持ちがないとやっていけませんよね。もっとコミュニケーションをとる時間が必要だったのかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。