GANG PARADEが、3枚組のラスト＆ベストアルバム『GANG FINALE』を2026年6月17日にリリースする。

今作のリリース日は、活動開始から満10周年を迎える6月17日に。170曲以上のオリジナル楽曲から、新曲を加えた合計33曲を収録した大ボリュームのCD3枚組となり、GANG PARADEの10年間の歴史が刻まれた作品となる予定だ。

また、4月より過去最多会場数での全国ワンマンライブツアー『GANG PARADE SO LONG TOUR』の開催も決定。あわせて、GANG PARADE公式YouTubeチャンネルでは振袖姿のメンバー11名による華やかかつ賑やかな新年挨拶動画が公開されている。

なおGANG PARADEは、2026年をもって解散することを発表。今回、別れの挨拶を意味する『GANG PARADE SO LONG!!』をテーマとした特設サイトもオープンした。サイト内では『GANG FINALE』の発売日のほか、内容の明かされていない様々なカウントダウンが行われている。

（文＝リアルサウンド編集部）