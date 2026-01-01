「ひどい」「外されるべきだ」屈辱のHT交代…昨季33発の日本人エースにまさかの“不要論” 英メディアが酷評「ボールに11回しか触れなかった」
現地12月30日に行われたスコットランドリーグの第18節で、日本人４選手を擁するセルティックはマザーウェルと敵地で対戦。０−２で完敗を喫した。
この試合に先発した前田大然は精彩を欠き、屈辱のハーフタイム交代となった。
そんな日本代表FWを痛烈に批判したのが、英国メディア『GiveMeSport』だ。「セルティックのひどいスターはレンジャーズ戦で外されるべきだ」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「セルティックのウィルフリード・ナンシー監督は、セルティックの指揮官としてまたしても悲惨な夜を過ごしたため、レンジャーズとのオールド・ファーム戦を前に厳しい決断を迫られている。セルティックはマザーウェルに０−２で敗れ、ナンシー監督はグラスゴーの強豪を率いてから７試合のうち５試合に敗れた」
同メディアは「フランス人監督がプレッシャーを感じているのは間違いないが、フィル・パークでの残念なパフォーマンスに対して選手たちも批判されてしかるべきだ」と主張した。
「セルティックの選手の中には、キャスパー・シュマイケルをはじめとする、期待外れのパフォーマンスだった選手が数人いたが、前田大然もその一人だった。この日本人スター選手は、マザーウェル戦で先発メンバーに名を連ねていたものの、前半は目立った活躍を見せず、ほとんど効果を発揮できなかった」
記事は「前田はボールにわずか11回しか触れず、相手ペナルティエリア内ではボールに触れず、ドリブルも成功せず、１回ボールを奪われた。シュートも打てず、チャンスも作れず、ピッチに立っている間、地上戦でも空中戦でも一度も勝つことができなかった」と酷評した。
「彼のプレーは実に効果的でなかったため、ハーフタイムに山田新に交代させられた」
昨季に33ゴールを挙げたエースへ、まさかの不要論が噴出している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
