BE:FIRSTが、2025年12月31日に放送された『第76回NHK紅白歌合戦』に出演し、「夢中」を披露した。

【画像】BE:FIRST『紅白』集合＆ソロショット

BE:FIRSTの公式Xおよび、Instagramではオフショットが公開され、衣装にも注目が集まっている。

■ブラウンレザーで統一したBE:FIRST

Xで公開された集合ショットでは、メンバー全員がブラウンを基調としたレザー衣装で登場。ジャケットやパンツにはスタッズや刺繍が施され、重厚感のある素材ながらも華やかさを感じさせる仕上がりとなっている。

インナーにはホワイトを合わせることで、全体のトーンに抜け感をプラス。足元には同系色のブーツを合わせ、統一感のあるスタイリングにまとめられている。

■ソロショットで際立つ個性と表情

Instagramで公開されたソロカットでは、ポージングや視線の向け方にそれぞれの個性が表現されている。壁にもたれたラフな立ち姿や、腰を低く構えたポーズ、正面からカメラを見据えるショットなど、同じ衣装でありながら印象はさまざまだ。

1枚目に登場したMANATO（マナト）は、片脚を踏み出し、腕を構えたポーズを披露している。

ファンからは「1枚目からおふざけマナト最高」「オチからきたw」「ジュノンの表情メロい」「お揃い衣装かっこいい」「紅白素晴らしかった」「みんなビジュが良すぎる」といった声が寄せられている。