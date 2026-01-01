日本初の女性弁護士と女性外交官

鳥取ゆかりの女性たちは各分野で活躍してきた。

日本初の女性弁護士になったのは中田正子（１９１０〜２００２年）。ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」でもモデルにした人物が登場し、１９３８年に現在の司法試験に合格した三淵嘉子をモデルにした主人公ら３人の１人として描かれた。東京都出身で、夫の郷里の若桜町に移った後、鳥取市で法律事務所を営み、６９年には県弁護士会会長に就いた。

山根敏子（１９２１〜５６年）は日本初の女性外交官。北海道生まれで、４８年、父の古里・鳥取市に移り住み、５０年に外交官領事官試験に合格した。採用１２人に１０００人以上の応募があった狭き門だった。国際連合加盟に向け、米国の国連日本政府代表部で勤務した。

鳥取市出身の碧川（みどりかわ）かたは、童謡「赤とんぼ」を作詞した三木露風の母で、大正・昭和期に女性参政権運動に取り組んだ。

副知事・中原美由紀氏「女性の特別職は当たり前だという認識 浸透させたい」

女性が持てる力を発揮できる社会のあり方とは。昨年７月、女性では初の副知事に就任した中原美由紀氏（６０）に聞いた。

色々な分野で女性がトップに立つのはいいことだ。男女の人口比からすると半分くらいは女性がトップでも問題ない。若い人がそうした環境を受け入れていくことで刺激にもなる。

社会全般に「女性はこうあるべきだ」という性別に基づく役割分担意識がある。県庁も、お茶くみなど象徴的なものはだいぶ解消されたが、送別会で女性が花束を渡すほうがいいといったものはまだ残っている。

関西本部長を務めた時、「鳥取は女性が本部長ですか」という反応が多かった。私も車の運転を任せる時に「得意だろう」と男性にお願いしたことがある。運転に性差はなく、自身にも思い込みがあると感じた。

女性だから仕事のやり方や内容が変わることはない。女性が副知事などの特別職を務めることは当たり前だという意識が浸透するよう、期待に応えたい。

県の女性管理職割合 全国１位

県職員でみると、２０２４年度の女性管理職の割合は２５．３％で、１５年度の１３％からほぼ倍増した。内閣府男女共同参画局の調査で、１６〜２４年度の９年連続で全国１位となっている。

大学教授らが数値化した最新の「都道府県版ジェンダー・ギャップ指数」でも、政治、行政、教育、経済の４分野のうち、県庁以外の市町村を含めた行政で全国１位となった。

県の２４年度の調査で、従業員１０人以上の企業の女性管理職の割合は２７．１％。１５年度に比べて９ポイント以上上昇した。県は「県庁、企業とも周囲の理解が進み、女性が働きやすい環境が整いつつある」と分析する。