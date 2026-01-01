1991年にSMAPの最年少メンバーとしてデビューした香取慎吾は当時11歳だった。以降、アイドルとして歌、芝居など幅広い仕事をこなしながら、数々のバラエティ番組に引っ張りだこの存在となった。

【映像】「写真いいですか？」香取が驚いた一般の人の衝撃行動

香取がいると番組に安定感が生まれるというのは、多くの人が感じていることだろう。どこから見ても楽しめる全方位的な魅力を有している。そんな香取がバラエティ番組を作る上で大切にしていることは何か。

「そういう終わり方を迎えるのがバラエティ番組」

――2023年に「ななにー 地下ABEMA」がスタートし、2025年12月28日に配信100回目を迎えました。

香取慎吾（以下、香取）：うれしいです。どのくらい放送したとかそういうのは、あまり気にせずにいつもやっているんですけど「100回続いた」と聞くと、やっぱり区切りの数字だと感じます。

番組が始まったからには末長く続けたいと思っているんですけど、バラエティ番組って「さあ、こんな番組が始まりました！ みんなで頑張りましょう！」と言ってから3ヶ月で終わってしまうこともあります。一方で「気づいたら30年やってました」みたいな番組も。これって結構特殊な作り方だと思うんです。

ドラマや映画、舞台なんかは、クランクアップや千秋楽が決まっているじゃないですか。そこに向かってみんなで走る切るお仕事ですよね。

――そうですね。

香取：これまで自分が携わったバラエティ番組が終わってしまって、辛い思いをしたこともたくさんあります。そんな中、「ななにー 地下ABEMA」は出演者、スタッフの皆さん含めやる気満々だし、すごくいい番組だと思うけど、いつの日か急に「来月で終わりなんです……」と、言われることがあるかも。僕らはそういう終わり方を迎えるのがバラエティ番組だと知っています。これまでいろんな経験をしてきたからこそ、今はもう楽しんで収録をしているし、数字なども気にせずにやっています。

ただ数字を気にせずに続けられていること自体、良いことだと思うんです。区切りとして“100回もできた”といううれしさはあるし、そしたら“次は200回を目指します！”と言うけれど、これからも「今日の収録長ぇなぁ（笑）」などと言い合いながら、いつも通り楽しく撮影する現場を大切にしたいです。

――「ななにー 地下ABEMA」ではSNSを賑わす数々のゲストが登場しています。香取さんのこれまでのキャリアを見ても、新たな番組の作り方だと思います。

香取：そうですね。ありがたいことに視聴数が好調のようで、先日収録に行ったら、高級焼肉弁当が置かれていました。何の気なしに現場に入ったら「焼き肉弁当です！ こないだの配信がすごく好調だったので！」と言われて、活気があっていいなと思いました。

SNS活動を芯にしている方々をゲストに迎えて、番組になったものが、たくさんの人に見てもらえているというのはうれしいですね。元々、僕らも「72時間ホンネテレビ」（2017年配信）からSNSを始めて、上手くいかないこともたくさん経験しながら、約8年が経って結果として実ってきている感じがします。

今も大切にしている“萩本欽一さんからの言葉”

――これまで様々なバラエティ番組に携わってきた香取さんですが、大きな影響を受けた方は？

香取：僕ではなく、あえて僕らっていう言い方をするならば、「笑っていいとも！」（フジテレビ系）で共演させていただいたタモリさん、明石家さんまさん、笑福亭鶴瓶さんの存在は大きいと思います。そして個人的には、欽ちゃん（萩本欽一）です。そういった大先輩方と、子供の頃からたくさんの番組を作らせてもらっているんだから、そりゃ強くもなりますよ。

いっぱい失敗もしたし、怒られた経験もたくさんあります。今と違って、昔の芸能界は怖かったですし（笑）。そんな中で、「間が悪い」とか言われたりしながら、鍛えてもらいました。

――自分が置かれていた環境のことを考えれば、強くなるのは当然だったし、強くならなければやっていけなかったと。

香取：そうですね。急に人気者になって自分たちの番組を持ったりするのとはまた違った環境でした。色んなところで適応していかなくちゃいけなかった。それは強くなります（笑）。

――影響を受けた諸先輩方の名前を挙げていただきましたが、その方々から学んだことで今でも大切にしていることはありますか？

香取：いっぱいあるけれど、萩本欽一さんから「今、慎吾ちゃんの頭に思い浮かんだことを言いなさい」と言われたことですね。欽ちゃんはこれをみんなに言っているわけではなくて、僕だからこそ言ってくれたんだと思います。「これだと面白くないかな。だったらこれを付け加えようかな……」などと頭の中で考えるくらいならば、言わない方が良いと教わりました。

――それは香取さんが何歳くらいの話ですか？

香取：18歳くらいの頃です。その欽ちゃんの言葉は今でもずっと大事にしています。逆に言うと、ちょっとでも躊躇したり、頭の中でこんがらがるようだったら言わないようにしています。

――同時に引くことも学んだということですね。萩本さんはどんな意味で、香取さんにその言葉を伝えたと思いますか？

香取：頭の中にパッと浮かんだ言葉に面白さがあると感じてくれたんだと思います。あと、言うことが危なくもないということも（笑）。僕のそんな部分を見抜いてくれたんだと思います。

――若かりし頃の香取さんはものすごく勇気づけられたでしょうね。

香取：そうですね。

「僕自身が“香取慎吾”のファン」

――萩本さんが仰るように、香取さんはバラエティ番組において押し・引きの手綱捌きが非常に上手だと感じます。

香取：簡単に言うと自己プロデュース力なんだと思います。香取慎吾をプロデュースする香取慎吾がいるというか、どこかで俯瞰して見ているんでしょうね。

僕自身、“香取慎吾はこうであって欲しい”という理想像があるんです。自分自身が香取慎吾のファンだからこそ“自分はこうあるべきだ”という確固たるものがあって。

「これならファンの皆さんが喜んでくれるし安心して見てもらえるだろうな」というのは、バラエティを作る上で大切な指標にしています。一方で“これを言う慎吾ちゃんはみんなも好きじゃないだろうな”という感覚も持ち合わせていて。

そんなに素の自分を見せなくても、意外と大丈夫なんです。SNSではカバンの中身やお部屋を公開する動画が人気じゃないですか。企画自体を否定するわけではないけど、僕はああいうのはやらないと決めています。

見えそうで見えないから、この人のことをもっと知りたくなる欲求ってあると思うんです。僕もどこかミステリアスな方が好きだし、自分もそうでありたいですね。

――「ななにー 地下ABEMA」は稲垣吾郎さん、草なぎ剛さんと定期的に顔を合わせる場所として機能していると思います。

香取：つよぽんとはbayfmのラジオ番組（ShinTsuyo POWER SPLASH）を長らく一緒にやっているからしょっちゅう話してますけど、吾郎ちゃんとはほとんどここでしか会いません（笑）。だからこそ顔が見られるとうれしいですよね。

――香取さんは過去にキャイ〜ンのお2人と一緒にレギュラー番組をやっていました。付き合いは長いですね。

香取：あまのっち（天野ひろゆき）から昨日連絡が着ました。「明日よろしくね〜」なんて言いながら終わったけど、なんで今日収録で会うのにこの人は久々に連絡してきたんだろうと思いました（笑）。

キャイ〜ンは昔からの関係だけど、EXIT、みちょぱともファミリー感が出てきたというか。「72時間ホンネテレビ」の時は3人だけで始めて、そこに力を貸してくれるゲストの方々に登場してもらいました。それからレギュラー番組が生まれて、キャイ〜ン、EXIT、みちょぱが本当に頼もしい味方となってくれました。長年収録を積み重ねると、いつの間にかファミリー感が生まれてくるんです。それもバラエティ番組の楽しいところですね。

取材・文：中山洋平

写真：You Ishii