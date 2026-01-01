【1月の金運ランキング】 星座占いで開運＆開運アイテムを無料でチェック
●第12位〜第9位
金運を味方につけたいあなたへ──1月のマネー運を星座別に徹底チェック！お金が舞い込むチャンスが訪れる星座は？ラッキーアクションや開運アイテムとともに、1月をポジティブにスタートさせましょう。幸運を引き寄せるヒントが満載です。
○第12位 牡羊座
あなたの金運は波乱含みとなる模様。新年から支出が増えやすく、仕事関係の投資や生活基盤を整えるための出費がかさむタイミング。ですが、必要なものにお金を使えば後に回収できる“未来への投資”となるとき。直観力は冴え、発想の転換が金運アップにつながる暗示。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「リーダーシップ」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
行動力・勇気を高め、新しい挑戦を後押しする石「カーネリアン」
○★幸運を引き寄せるヒント
「始める勇気」を持つ：海王星が牡羊座に入る今月は、直感的な行動が未来を切り拓く鍵。
○第11位 牡牛座
“再構築のタイミング”です。収入の流れや資産の扱い方を見直す必要に迫られそう。必要がなくなったサブスクや惰性の出費を見直してみて。2026年あなたの金運のベースが整います。ただし「焦って稼ぐ」より「仕組みを整える」ことが金運アップのポイントです。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「学びや資格取得」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
安定・繁栄を象徴し、堅実な金運をサポートする石「ジェイド（翡翠）」
○★幸運を引き寄せるヒント
持続可能な習慣を整える：天王星逆行は「急な変化」より「再調整」に強みがあります。
○第10位 蟹座
“共同”が鍵となります。パートナーとの金銭の話し合い、契約、ローン、保険、出資などの見直しが進みやすいタイミング。「共有資源・他者との協力」からあなたの金運が開く流れに。あなたの星座でおこる3日の満月は、手放しも有効。不要品はフリマに出品して。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「共同作業」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
心の安心をサポートする石「ムーンストーン」
○★幸運を引き寄せるヒント
拡大のための浄化をする：木星逆行中は余分を落として広がりやすくするのに最適。
○第9位 魚座
安定を意識することであなたの財運が守られます。収入は増えにくいものの、新しい価値観に沿った投資や副業が幸運を呼び込みやすいとき。あなたの努力が実り、計画的にお金を使うことで、夢が現実味を帯びてくるタイミングです。反面、甘い誘いには慎重さが必要です。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「継続」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
夢の現実化をサポートする石「アメジスト」
○★幸運を引き寄せるヒント
過去を整理する：土星が残した課題を振り返り、不要なものを手放すことで運気が軽やかに。
●第8位〜第5位
○第8位 蠍座 1月の運勢
情報の質が金運を大きく左右します。リサーチを深めるほどチャンスが掴めるため、「裏を取る姿勢」を徹底すると〇。過去に諦めた投資や学びが再び収入アップにつながる可能性もアリ。大きな支出は、月後半に集中しやすいですが、そこには必要性と価値がありそう。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「趣味」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
集中力と自己防御を強化し、持続力を高める石「オニキス」
○★幸運を引き寄せるヒント
情報の取り扱いに注意する：木星逆行中は誤情報や思い込みに注意して。
○第7位 獅子座 1月の運勢
健康・くらし・生活改善のための出費は吉となります。ジムに通う、スポーツのギアの購入などは、あなたの健康資産を支えるベースに。後半は、対人運の活性化とともに金運も好転の兆し。あなたのパートナーからの恩恵を受けるなど、ほっこりとすることがおきる予感。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「健康管理」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
金運・仕事運を高める石「シトリン」
○★幸運を引き寄せるヒント
直感を信じる：海王星の影響で、ひらめきが未来を切り拓く力となる。
○第6位 天秤座
「生活の安定が豊かさを呼ぶ」月です。人に恵まれ楽しく過ごせる2026年は、お誘いも多く、浪費もしやすい運気です。年のはじめに貯蓄計画を立て、先取り貯金を実行するとGOOD。限られた予算の中で、ムダを減らす意識が高まり、あなたの幸運が守られます。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「調和」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
調和と愛情運をサポートする石「ピンクトルマリン」
○★幸運を引き寄せるヒント
友情や愛を広げる：金星の調和力を活かし、信頼関係から幸運を呼び込む。
○第5位 乙女座
あなたの「堅実な管理」で金運は高めで安定。とはいえ、あまりにもストイックになり過ぎるのはNG。我慢を強いられるような楽しくない節約は逆効果になります。金運がいい人のマネをしてみるなど、遊び心を入れてみて。さらにお金に好かれる幸運体質に進化します。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「長期的なスキルアップ」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
洞察力と計画性を高める石「ラピスラズリ」
○★幸運を引き寄せるヒント
情報整理の発信をする：水星の知性と柔軟性を活かし、人脈を広げ幸運が運ばれます。
●第4位〜第1位
○第4位 射手座
学びは、あなたの金運を加速させる投資となります。過去に学んだ知識が思わぬ形で金運を助けてくれる可能性も。浪費は減り、物質面をコントロールしやすくなる流れとなっていきます。月の後半は情報のやり取りに金運が宿るので、良い話にはアンテナを張って。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「再構築」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
冒険心を高める石「ターコイズ」
○★幸運を引き寄せるヒント
過去の縁や古い関係性を再評価する：木星の逆行は、そこに価値があることを告げています。
○第3位 双子座
学び・資格・海外・ネットビジネスからあなたの金運が広がる暗示。必要な情報が人づてで入る、新しい収入源のアイデアが急浮上する可能性もあるチャンスのときです。オークションは、フリマでは、思いがけない宝物が見つけられそう。まめにチェックするとGOOD。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「キャリア」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
柔軟な思考をサポートする石「フローライト」
○★幸運を引き寄せるヒント
人脈拡大させる：水星の移動で知性と柔軟性が高まり、情報活用が幸運を呼ぶ。
○第2位 水瓶座
年明けは、節制モード。今のうちに支出の流れの整理をして。20日以降はあなたらしいIT・オンライン分野での収入や、副業のヒントが続々と舞い込む模様。損得勘定で考えるよりも「未来につながるか」を判断基準にすると、結果的に金運を押し上げることに成功します。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「ネットワークと再現性」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
慈愛と変容をサポートする石「アクアマリン」
○★幸運を引き寄せるヒント
未来志向の挑戦を柔軟に受け入れる：本格始動した冥王星があなたを強力にサポート。
○第1位 山羊座
おめでとうございます！ 山羊座に太陽や金星をはじめ多くの星々が集結する今、あなたの勤勉さが金運を引き寄せ、努力が収入に直結する大幸運期です。副収入のチャンスも到来。古い価値観による「守りすぎ」は運を滞らせるため、柔軟に挑戦する姿勢がポイントです。
○★ラッキーアクション
現実的な計画や社会的な目標を再設定するパワーを宿す山羊座の新月19日には、
「愛情」関する願い事を現在形で紙に書いて。
○★開運アイテム
努力を成功へと導く石「ガーネット」
○★幸運を引き寄せるヒント
人を助ける：その瞬間、山羊座の運は最強の追い風を受けて加速します。
今月の金運がイマイチだった方も、来月は運気が好転するかもしれません。小さな行動や意識の変化が、思わぬチャンスを引き寄せる鍵となります。あなたの星座の持つポテンシャルを信じて、1月をポジティブに迎えましょう。
月香 つきか スピリチュアルカウンセラー。ハート占い1to1、ハートスクール1to1主宰。鑑定歴は30年以上。デジタルコンテンツ「霊通師 月香」を監修。うらなえるをはじめ、LINE占い、Ameba占い、楽天占いなど多数で活躍の場を広げる。スクールでは、占い師、スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーを養成。モータースポーツにも従事。レーシングチーム「Team Sky Light」に所属している。 この著者の記事一覧はこちら
