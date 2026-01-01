BTS、3年9ヶ月ぶりの完全体カムバ決定「ずっと待ってました」「号泣」ARMYから喜びの声相次ぐ
【モデルプレス＝2026/01/01】BTS（ビーティーエス）が、3月20日にカムバックすることが確定した。彼らが完全体としてアルバムをリリースするのは、2022年6月にリリースしたAnthology Album ‘Proof’ 以来、約3年9ヶ月ぶりのこととなり、ファンからは喜びの声が寄せられている。
【写真】BTSがファンに送った直筆手紙
カムバックの日付は、BTSがARMY（BTSファンの呼称）に送った直筆の手紙を通じて初めて明かされた。BTSは新年を迎えるにあたり、手書きの手紙をファンの自宅へと配送した。変わらずそばにいてくれたファンへの感謝を伝えるとともに、「2026.03.20」という日付を記し、カムバック日に関するヒントを伝えた。また、メンバーからのメッセージも添えられている。
また、新譜リリースに続き、大規模なワールドツアーの開催も予定している。
全員が兵役義務を終えた同グループ。ARMY（BTSファン）が待ち望んでいた完全体でのカムバックに、「ついに！」「ずっと待ってました」「号泣」「良い1年になりそう」「最高の元旦！」と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆BTS、3年9ヶ月ぶりにカムバ
◆BTS、3年9ヶ月ぶりにカムバに反響殺到
