1.ヒゲが上を向いている

猫のヒゲが上向きになっているときはとてもご機嫌で、猫がポジティブな気持ちになっていることや飼い主さんに対する好意的な気持ちをあらわしています。口角が上がって微笑んでいるように見えることもあるでしょう。

ヒゲが上に向いた状態で、喉をゴロゴロ鳴らしながら、体や頭をすり付けてくるようなときは、飼い主さんに「甘えたいよー」「もっとかまって」という気持ちのときです。優しく抱っこしたり撫でてあげるとよいでしょう。

上向きのヒゲと、ピーンと立てたしっぽが組み合わさっているときは「遊ぼう」という気持ちのあらわれです。ぜひ大好きなおもちゃを使って一緒に遊んであげてください。

2.顔にヒゲがくっついている

ヒゲが顔にぴったりと寄り添うようにくっついて、後ろを向いているときは、猫がなにかに驚いたり、不安や恐怖を感じている可能性が高いです。例えば、飼い主さんのくしゃみや大きな雷の音に驚いたときや、初対面の猫が近づいてきておっかなびっくりになっているときなどにも見られます。

同時に、耳を後ろに倒したり、目を大きく見開いたりして警戒していることも多いでしょう。この状態の猫に無理に触れたり近づいたりすると威嚇や攻撃をされる可能性もあります。まずは音や刺激になるものを遠ざけて、少し離れた場所で落ち着くのを待ちましょう。

3.ヒゲが前を向いている

猫がヒゲを前方へぐっと突き出すようにしているときは「興奮でワクワク」「あれはなんだろう？」「ちょっとドキドキ」という気持ちのときです。なにかに強い興味を示している状態で、例えば獲物を見つけた瞬間や、遊びへの期待が高まっているとき、知らない音を聞き取ろうとしているときに見られます。

また、ヒゲが前に向かっているときは、猫は目線が鋭くなり、瞳孔が開きます。さらに、耳が前方に向かってピンと立って、全神経を対象に集中させているのがわかるでしょう。

日常生活では、おもちゃで遊んでいるときによく見られます。おもちゃを見た瞬間に、ぶわーっとヒゲが広がって前を向くことも。

そのほかに、危険を察知したときや緊張しているときにもヒゲが前を向きます。

4.ヒゲが下を向いている

猫のヒゲが下向きでだらんとしているときは、気持ちがゆるんでリラックスしている状態です。安心できる場所でくつろいでいるときに見られることが多く「ちょっと退屈だな」「眠いな…」と感じているサインでもあります。

明らかに眠そうな場合は、そのまま静かに過ごさせてあげましょう。

一方で、眠るほどではなさそうなときは、刺激が足りずに暇を持て余しているのかもしれません。その場合は、おもちゃを見せて遊びに誘ってみましょう。

また、体調が優れないときにもヒゲがだらんと力なく下がることがあります。食欲がない、元気がないなど、いつもと違う様子が見られるときは獣医師に相談することをおすすめします。

まとめ

猫のヒゲは、感情や状態を読み取るうえで非常に分かりやすい部位です。上向きならご機嫌、前向きなら興味津々、後ろ向きで顔にくっついていれば恐怖や不安、驚き、下向きならリラックスしている状態が考えられます。

ただし、ヒゲの向きだけで猫の気持ちを決めつけるのは禁物です。耳の向きや動き、瞳孔の開き具合、しっぽの形や動きなどを合わせて観察することで、そのとき猫がどんな気分で過ごしているのかが、より自然に見えてくるようになるでしょう。