皆さん、お待たせいたしました！

2026年、ようやく金運回復の兆しが出てきます。高市総理の政治改革が反映されて、経済が徐々によくなり豊かさを感じられます。

お正月も、久しぶりに明るく迎えられそうです。

ただし、夜明け前がいちばん暗いように、春分点の星の配置がよくありません。年の前半には、いろいろな混乱が起こり、一時的な痛みを伴うことも起こりやすく、その後に、経済が回復していくイメージです。

片山さつき財務大臣、小野田紀美経済安全保障担当大臣の閣僚以外にも女性の活躍が目立ち、女性が元気になっていきそうな一年になる一方で、国の借金、全国の病院の赤字、薬不足も明らかになるでしょう。

高市総理が、堅実に改善策を実行しようとする報道も出ますが、まだ低空飛行。現実が動き出して、プラスに転化するには秋まで時間がかかりそうです。

2月に土星が魚座から30年ぶりに牡羊座へ移動する影響で、さまざまな分野の新旧交代が起こります。誰もが知る大企業の倒産のニュースなども飛び込んできそう。

また、山火事や噴火、洪水、豪雨、液状化など、“火と水”に関する自然災害も起こる星の配置なので、常に備えはしておきましょう。

■2月28日は不注意によるケガに気をつけよう！

特に、注意したいのが2月28日。改革や、古きものを壊して新たなものを生み出すことを象徴する天王星と、摩擦やトラブルを意味する火星が凶角度で、デモが起こるなど世論が荒れそう。

個人レベルでも、急に家電が故障したり、不注意によるケガをしそう。

4月26日は、双子座に入る天王星と太陽も凶角度で、海外でもめ事が起こり、海外有事も懸念されます。国民全体に「日本は自分たちで守る」意識も強くなり、個人でも、生活を守ることに意識が向きます。

一年を通して二分化、二極化が進みます。政府への支持・不支持も分かれるでしょう。大企業やベンチャー企業も淘汰されます。

仕事をなくした人へのフォローがない状態も明らかになり、また福祉や介護の雇用も、現場からの問題提起やストライキで、問題点が明らかになるでしょう。

フリーランスの人も増えそうですが、それを目指すためには、足場を固める準備が必要であることを心得ておきましょう。自分自身の得意分野こそが、生きる糧になるので、経験を生かした仕事をすることが大切です。

「一回ぶっ壊して復活する」2026年は、新たな挑戦をしないと生き残れない感がすごい年です。

逆にいえば、これまでと違った新たなことに挑戦することで、新しい時代を切り開いていけます。

ただメディアが不安をあおる可能性もあり、情報に踊らされて、お金を手放すのはダメ。また思いつきで会社を辞めたり、準備ができていないのに独立・起業するのも危険です。

そして、幸運の星の木星が獅子座に入る6月30日から、待ちに待った明るい雰囲気に変わります！

全体的に、明るさを取り戻し、暗いことに目を向けるのではなく、前を向いていこうという運気に変わります。経済的にも回復とニュースが伝えるでしょうが、安定して実感できるのはまだもう少し先。

経済が本格的に回復するのは、夏から秋にかけてです。ずっと円の価値が下がって円安でしたが、円高になり、そこから経済回復が始まり、私たちも暮らしのなかで、豊かになった実感が湧いてきて、気持ちも未来志向へと変わっていきます。

2026年の金運を上げるポイントは、「今の生活を守る」です。

資産を派手に動かすよりも、日々の生活を丁寧に過ごしましょう。

夏までに“一回耐える”ことも起きそうなので、大金は使わずにためて守りを固めるのが安全です。使うべきときは、年の後半以降に訪れるので、それまでは守りに徹しましょう。

すべてが二極化する一年なので、前半に家やお金を守る人と、守らない人で、後半に運気の差が開きます。

「家を守る」が鍵なのでリフォームにお金を使うことは金運を招いてくれます。お風呂場や廊下、階段などをバリアフリーにする、耐震構造にする、太陽光パネルをつけるなど、“家も守る”お金の使い方がおすすめです。

運気が回復する夏以降は、旅行に出かけるのも金運アップに。知らない土地で、知らない文化など“未知のものに触れる”ことで、「移住して、リモートで働くのもいいかも」と、新しい働き方や、仕事のきっかけのアイデアが生まれそう。

一時的な痛みのある前半では家を守りつつ、後半の金運上昇期に、元気な馬のように疾走しましょう。

■1月の吉凶行動……書き初めは1月3日に。一年の目標を言葉にして書き出す

2026年の年明けは、経済的にも豊かさを感じられたり楽しいことにスポットが当たり、未来への希望が持てる穏やかなお正月を迎えられそうです。1月3日の蟹座の満月は、昔からの願いがかないやすいとき。一年の目標を書き出しましょう。

新たなことにチャレンジする意欲が出てきます。自分が楽しみながら趣味を生かしてSNSの発信をしたり副業的なものに一歩踏み出して、軌道に乗る人も。

1月は小さなお金が動くとき。収入は少額でも、未来への種まきの時期と心得て。半径5メートル以内の身近な友人や信頼できる人への手堅い営業から始めて吉。大金を稼ごうとして、スキルがないのに対象を広げたり、「月〇〇万円稼げます」などの、甘い話に乗ると騙されやすいので注意。

金運は、月の前半と後半でがらりと変わります。

前半は、おせちやお雑煮などの季節のものや伝統食を食べるのが金運によし。後半、2026年でいちばん金運が冷え込むとき。買い物は、必要最低限にとどめましょう。

対人運が金運にからむ月なので、鏡をピカピカに磨くことでよい縁を招き金運がアップします。またお正月の神社仏閣への初詣が、月後半の悪い運気を避ける開運行動になります。

■2月の吉凶行動……小さな楽しみや工夫を見いだすことが家計を守ることに

1月後半から続き、10日までは、幸運の星木星と金運をつかさどる金星が凶角度で金運は低空飛行。趣味にお金を使いたくても、生活資金を優先しなければなりません。

この期間は、節約に励みつつも、小さな楽しみや工夫を見いだすことが家計を守ることになります。

息抜きの楽しみを感じる時間をつくりお金へのストレスをためないように！ もし不満がたまり爆発すると、一獲千金を夢見てギャンブルに手を出してしまいそう。

散歩、お風呂となんでもいいのでちょっとした楽しみを、日常のルーティンに追加して。楽しんでできる仕事をイメージしたり、家族や友人に喜ばれることを心がけることで、心にゆとりが出て金運も上がります。

下旬に入ると、制限を示す土星と海王星が牡羊座に入り、お金の悩みから解放される人も多そう。

2月は、睡眠時間を長くして、脳疲労やストレスを軽減することが開運行動になります。次に、未来に必要なお金の額を計算しておくこと。備えあれば憂いなし。

またメディアが不安をあおってきそう。入ってくる情報に左右されずに、その出どころは確認を。体を冷やすと金運は低下するとき。鍋、ぜんざい、辛い食品で温活して金運を上げましょう。

■3月の吉凶行動……作り笑顔でもいいので「笑う」ことが開運につながる

3月は、国内の経済状況がやや上向きそうです。国内生産、製造も増えて物価は下がるわけでありませんが、ようやく金銭的にゆとりを感じられるでしょう。

一方、人材派遣企業やIT関係などの大企業倒産のニュースが入ってきて、多くの人に「自分の力で、仕事を獲得しなければ」という意識が芽生えます。人によっては方向転換を余儀なくされるので、その場合は、流れに逆らわずに柔軟な対応を心がけましょう。

仕事も、これまでどおりにはいかない時代。新しい稼ぎ方を考えたり仕事の仕方を見直すタイミングです。

自分をアピールする必要性を感じたり、「これがやりたい」と志望が明確になる人もいます。フリーランスを選んだり、新規事業を立ち上げたいなら、自治体や行政の補助金、助成金を事前に調べることで、仕事運がアップし金運につながっていきます。

これまでのパート勤務だけではなく、何が自分にできるのか。自分にしかできないものを検討することも大切です。

また「笑う」が開運行動に。作り笑顔でもいいので、口角を上げて笑うこと。お笑いやライブ観賞で気持ちをアップさせたり、体験型ツアーをすることが開運に。

■2026年4〜12月の吉凶行動日を一挙に公開！

カレンダーに金運の吉日と凶日の印をつけて一年の開運行動をチェックしよう。