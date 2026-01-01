102回を数える箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）が2026年も1月2、3日に開催される。初日の往路は東京・大手町を午前8時に一斉スタート。「山登り」5区のゴールである箱根・芦ノ湖駐車場までどんなドラマが繰り広げられるか？ 2日目の復路は「山下り」の6区から始まり、ゴールを駆け抜けるのはどの大学か？ 3連覇を狙う青山学院大を軸に「5強」の駒沢大、國學院大、早稲田大、中央大がデッドヒートを展開するのか？ 果たして番狂わせは起きるのか？ 国内屈指の人気スポーツイベントとなった箱根駅伝と深い関わりのある青学大OB3人による鼎談「箱根駅伝とはなにか」を昨年12月23日発売の「新春特別号」（2日までコンビニなどで発売）に掲載。第91回大会で5区を快走して青学大初優勝の立役者となった「山の神」神野大地氏（32）、小説家の堂場瞬一氏（62）、スポーツライターの佐藤俊氏（62）が語り合った【箱根駅伝とはなにか】の後編である――。

《出場20大学の箱根駅伝登録メンバー16人は25年12月10日に発表され、年の瀬の29日に各区間を走る選手がアナウンスされた。しかし、スタートの1時間10分前（午前6時50分）までは、補欠選手と入れ替えることができる。当日午前7時にならないと往路の出走者が分からず、各大学ともにレースプランは読めない》

──青学大初優勝の第91回大会の4区に1年生の田村和希選手が抜擢されました。そしてタスキを受けた神野さんが山を駆け上っていきました。

神野「4区の候補は3人いました。原監督も前日まで深く悩まれたと思います。田村選手は練習で調子の良い時は100点、悪い時は0点という極端なタイプでした。他大学の監督では、怖くて選べなかったと思います」

──田村選手は区間賞の走りを見せて2位でタスキを繋ぎ、5区の10キロ過ぎで首位に立ちました。

神野「誰からタスキを受けるのかな、と思っていたら＜100点か0点＞の１年生が選ばれました。原監督は、言葉としては不適切ですが、バクチ打ちがギリギリまで悩んで勝機を見い出すと、スパッと決断するという指導者です。そういう場面も多く見てきました」

堂場「原監督の決断力の凄さ、なかなかできることではありません。それにしても、こういう裏話を聞いてしまうと箱根駅伝を観戦しているファンたちも怖いというか、おもしろいというか、選手たちの力走の裏側に何があったのか、じっくりと考えてしまいます」

──駅伝はタスキを繋いでいくチームスポーツですが、選手が走っている時は「個人競技」という両極端の面があります。

神野「レース中は一人ですから、孤独と戦いながらの走りとなります。でも、チーム全員が同じ場所、同じ時間に（練習した）苦しさを共有し、それを乗り越えてきたという仲間意識があります。気持ちの面で＜繋がっている＞ことを実感しながら走っています」

堂場「他の競技と比べても、箱根駅伝というスポーツはデリケートにしてセンシティブ。1年365日の中の1月2日と3日の2日間、精神的にも肉体的にもベストのコンディションに持っていかないといけない。特殊なカテゴリーと言っていいでしょう」

佐藤「たとえばサッカーにしても、駅伝にしても＜選手個々のレベルアップなくしてチームの成長はなし＞という共通項があります。11人が同じピッチで戦うサッカー、たった一人で走る駅伝には競技特性に違いはあっても、個人が努力を重ねて質を向上させ、チームの総合力を上げて最終的な結果に繋げていくという意味では、大きな違いはないと思います」

「＜華の2区＞には悲劇的なドラマもある」

──堂場さんはフィクション、佐藤さんはノンフィクションと対照的なアプローチで箱根駅伝を描いています。堂場さんの本の登場人物には、モデルとかいるのですか？

堂場「小説に出てくるキャラクターは、特定の監督や選手がモデルではなく、頭の中に＜降りてくる＞ものばかりです。そのキャラも、あえて作り込んだりはせず、自然に出来上がっていく流れです。リアルな箱根駅伝を知っている人でも、実際の箱根駅伝とは別次元という暗黙の了解の元、読者になっていただいていると思います」

佐藤「駅伝を走っている選手たちは、鍛錬を積み重ねた上で＜迫力＞というものを兼ね備えています。そのバックグラウンドとともにノンフィクションの作品の中で伝えていけたらと思います」

──「箱根5区」に続いて佐藤さんの近著は、各大学のエースたちが集結する「箱根2区」でした。

佐藤「強い留学生、エースと呼ばれる日本人選手が＜華の2区＞で繰り広げる勝負には、抜きつ抜かれつ以外にも棄権など悲劇的なドラマもあります。次に書くとしたら9区、6区…あと1区も興味深いですね」

堂場「フィクションとして描きにくいのは10区でしょうか。9区までの順位によって最終10区の展開が読めてしまうところがあり、トップ争いなどドラマ性にやや欠けているのかも知れません」

──今回の箱根駅伝はどんな展開、結末を迎えるのでしょうか？

神野「箱根は、やっぱり青学大が強いのではないでしょうか？ ちゃんと箱根を制するための練習を積んでいますから」

佐藤「サッカーにたとえると青学大、早大など優勝候補はビッグクラブです。それを倒す勢力があるからこそ、スポーツは面白くなる。番狂わせを期待したいですね」

堂場「1996年（第72回大会）に中央大が優勝して駅伝に興味を持ちました。中央大は、昔ながらの箱根駅伝の雰囲気を持っている。30年ぶりに中央大の優勝が見てみたいですね」

「少子化という深刻な問題も」

──これからも箱根駅伝は続いていきます。今後、どんな箱根駅伝になっていくのでしょうか。

神野「全国化など新しい試みは、これからもチャレンジしていってほしいと思います。でも、あくまで学生たちが、年明けの2日間に汗水たらして研鑽した成果を出そうと歯を食いしばり、力走するのが箱根駅伝の魅力であり、そこの部分は変わらずにあり続けて欲しいと思っています」

堂場「10年スパンでは大きな変化はないでしょうが、50年とかロングスパンで見たら、箱根駅伝がどうなっているのか、ちょっと想像がつかない部分もあります。これは駅伝に限った話ではありませんが、少子化という深刻な問題も関わってきます。少しでも長生きしてスポーツ界の将来を見守っていきたい」

佐藤「野球界は、メジャーで活躍している大谷翔平で盛り上がっています。スポーツの魅力を伝えるスーパースターがいることで＜やってみよう＞という人が出てくる。陸上界にもスーパースターが生まれ、箱根駅伝を経験して世界的な長距離ランナーが出現することを楽しみにしています」

──ちなみに1月2、3日の過ごし方を教えてください。

神野「解説など最近はやっていないので仲間たちと一緒に（スタート時間の）午前8時にはテレビの前に集まり、箱根駅伝をじっくりと堪能したいと思います。もちろんサッポロビールを飲みながら、です（笑）」

堂場「基本的にはテレビ観戦ですが、ネットでも追い掛けます。母校の青学大に期待するのは当然ですが、中央大と優勝を競り合ったらどうしよう、なんて考えているところです」

佐藤「出雲駅伝、全日本大学駅伝なども現場取材に赴き、ほかにもいろいろな場所、大会で取材を重ねて情報を蓄えています。初日は（ゴールの）芦ノ湖駐車場に待機し、2日目は大手町で待ち構えて監督や選手を取材します」

──これからも箱根駅伝の魅力を発信していってください。今回はありがとうございました！

（取材・構成＝絹見誠司／日刊ゲンダイ）

▽堂場瞬一（どうば・しゅんいち）1963年5月21日生まれ、茨城県出身。青学大国際政治経済学部卒業。2000年に出した野球小説「8年」で小説すばる新人賞を受賞し作家デビュー。主に警察小説、スポーツ小説を中心に多くの作品を手掛けている。主な著書に「刑事・鳴沢了」シリーズ、駅伝小説の「チーム」シリーズなど。

▽神野大地（かみの・だいち）1993年9月13日生まれ、愛知県出身。青学大総合文化政策学部卒業。箱根駅伝は2年次2区6位、3年次5区区間賞、4年次5区2位。3年次の青学大初優勝、4年次の連覇に貢献した。コニカミノルタを経てプロランナーに転向。現在はM＆Aベストパートナーズの選手兼監督。

▽佐藤俊（さとう・しゅん）1963年3月5日生まれ、北海道出身。青学大経営学部卒業。出版社を経て93年にフリーのスポーツライターとして独立。サッカー、陸上競技に軸足を置いて精力的に取材・執筆活動を続けている。主著に「稲本潤一 1979−2002」「宮本恒靖 学ぶ人」「箱根0区を駆ける者たち」など。