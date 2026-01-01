昨秋の東都大学野球リーグで３、４部入れ替え戦に２戦２勝し、３部昇格を果たした一橋大。その主砲を務めるのが４番の檜山駿太一塁手（３年＝水戸一）だ。県立進学校から１浪後、難関国立大の一橋大へ。そこで野球道を突き進むことの“価値”について聞いた。（編集委員・加藤弘士）

■「東大一本。浪人覚悟」

茨城県結城市といえば、日本最古の歴史を有する高級絹織物「結城紬」で知られる。檜山はこの地で育ち、小２から白球を握った。地元の中学では軟式野球部に所属しながら、学業は学年１位。さて、進学先はどうするか。同じ県内とはいえ、結城駅から水戸駅まではＪＲ水戸線、ＪＲ常磐線で片道１時間２０分の長い行程を要した。それでも水戸一を選んだ。

「距離的には宇都宮高校とか栃木高校の方が近いんですが、その２つは男子校で。そう考えると、水戸一高は共学だったんで（笑）」

コロナ禍の２０２０年、檜山が２年の夏、左打ちのその打棒が輝きを見せる。当時の竹内達郎監督（現・土浦三監督）にとって、水戸一での最後の指揮となった４回戦・多賀戦（ＪＣＯＭ土浦）。３回戦で常総学院に勝利した多賀の２年生エース・神永耀生から、６回に代打で途中出場すると、２安打を放ちチャンスメイクしたのだ。

木村優介監督に交代後の２０２１年春には、４５年ぶりの県４強に貢献。同年夏の３回戦・日立一戦（ひたちなか市民）では、右翼ポール際に先制３ランをたたき込んだ。持ち前の勝負強さが光った。

「人生初のサク越えでした。高校野球を始めたときから、東大で野球を続けたい思いがあって。引退後は受験勉強に取り組みました。現役時は私立を受けず、東大一本。浪人覚悟でした。３０点差で落ちましたね」

■「記念受験でもいいから、行ってこい」

河合塾水戸校での浪人生活。硬式野球部やサッカー部の仲間と一緒に励まし合い、準備を進めた。模試を受けた後には、仲間と映画を見に行った。今でもその時の映画の半券を財布に入れている。見るたびに、１９歳の頃の思いが甦る。

「早慶は合格して、東大文２の前期試験は７点差で落ちました。『終わったな』と思って、慶応に行こうと。アパートも（日吉キャンパスに近い）妙蓮寺に決めていたんです。ただ後期も一応、一橋に出願していて」

男の運命なんて一寸先はどうなるか分からない。後期試験当日の朝。気持ちの進まない檜山に、父は言った。「記念受験でもいいから、行ってこい」。気乗りしない中、ギリギリの電車に飛び乗り、一橋大に向かった。昼休み、広大なキャンパス内を散歩していると、野球場があった。

「ベンチにボールが落ちてあったんです。『道具の管理、しっかりできていないな。こんなんで大丈夫かな』と勝手に心配して。今思うと、傲慢なんですけど（笑）。それが一橋大野球部の第一印象でした。合格後は、野球部に一直線です」

チャンスは早々に訪れた。３部だった１年春からリーグ戦でベンチ入りし、代打で初出場。１年秋から一塁手のレギュラーをつかんだ。チームは４部に降格したが、冬場の体力強化が実り、２年春には一塁手のベストナイン。主軸を担い、３年春、成蹊大との３、４部入れ替え戦第２戦では右越え２ランの活躍。３年秋、順大との３、４部入れ替え戦第１戦では３安打と活躍し、神宮球場のダイヤモンドを思う存分に駆け巡った。

■「ぜひ後期で一橋に出願していただけたら」

ラストイヤーは３部で迎える。

「１年生の頃は、入学した時から３部だったので、その本当のありがたみを分かっていなかった。４部に落ちて、２年間４季を経験して初めて、３部の舞台が本当に貴重な、これまでの先輩たちのおかげだと分かったんです。秋の入れ替え戦も４年生の奮闘、存在が大きくて…春も『３部優勝』を目標に掲げて、新チームの力を合わせて、向かっていきたいと思います」

もしも前期試験で７点差を上回り、東大に行っていたら？ あのまま妙蓮寺のアパートから、慶大に通っていたら？ また違った青春時代があったのかもしれない。しかし野球の神様は、檜山を一橋大野球部へと導いた。チームに欠かせない主砲として、大学最終年に臨む。

「一橋大野球部の魅力は、チャレンジャー精神と学生体制です。監督も学生が務めて、大人が介在しない難しさもあるんですが、それも逆にプラスに捉えています。一人ひとりがやるべきことを自己分析して、のびのびと野球ができる。グラウンドはキャンパス内にありますし、打撃では外部指導者として十河春斗さんに月１度、来て頂き、成長できる環境があります。東大で野球やりたいと思っている受験生も、ぜひ後期で一橋に出願していただけたらと思いますね」

注目度では、東京六大学や東都大学の１部校に劣るかもしれない。だが、野球への情熱と勝利への執念なら、負けるつもりはない。新たな年が始まる。３部の頂点を目指して。檜山よ、突っ走れ。