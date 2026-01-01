食楽web

2025年に鎌倉で訪ねたお店は、この街らしい古都とモダンが融合するセンスのいいアドレスばかり。

その中から、年末年始のお出かけにもおすすめの厳選グルメスポットをご紹介します。ぜひ、鎌倉散策の参考にしてみてください。



モーニング編：『GARDEN HOUSE Kamakura』で味わう王道のパンケーキ

まんまるなフォルムがかわいらしい「バターミルクパンケーキ」。モーニングはサラダ付き 1,500円

鎌倉駅西口から徒歩3分ほどの場所にある、緑に囲まれた人気カフェ『GARDEN HOUSE Kamakura（ガーデンハウス鎌倉）』。落ち着いたウッディなインテリアの中で、朝からいただけるのがパンケーキです。

定番人気の「バターミルクパンケーキ」は、平らでまんまるなフォルム。口に入れるとふんわり、ほどけていくような柔らかさ。添えられたクリームとシロップをたっぷり絡めても、もちろん美味！ 「鎌倉ハム富岡商会」のソーセージ、目玉焼きトッピングもおすすめです。

●SHOP INFO

GARDEN HOUSE Kamakura

住：神奈川県鎌倉市御成町15-46

営：9:00～21:00（モーニングL.O.10:30）

休：不定休

https://ghghgh.jp/blogs/shoplist/gardenhouse-kamakura

老舗喫茶店『イワタコーヒー』の気分が上がるモーニングセット

「モーニングセット」1,130円（ドリンク付）

小川通の入り口すぐにある、創業80年の老舗喫茶『イワタコーヒー店』では、喫茶店ならではの「モーニングセット」がいただけます。お皿に並ぶのは、しっかりと焼かれたトーストとコールスロー、そしてソーセージ。

ドリンクはネルドリップで淹れられた、苦みと酸味のバランスが絶妙なブレンドコーヒー。レトロ感のある店内でパンをかじり、コーヒーをひと口。穏やかな鎌倉の朝時間が過ごせます。

●SHOP INFO

イワタコーヒー店

住：神奈川県鎌倉市小町1-4-3

営：9:30～18:00（モーニングセットは11:30まで）

休：火曜・第2水曜

『27コーヒーロースター』のスコーンモーニング

自家製スコーンプレートは、プレーンと季節のスコーンのセット

朝8時からオープンしている『27コーヒーロースター』は、辻堂に本店を構えるホンジュラス産のコーヒーに特化した専門店。観光客で賑わう小町通りにありながら、朝の時間帯は入りやすい、穴場のモーニングスポットです。

パンやスコーンのプレートは10種類と豊富で、スイーツ系から食事系まで選べます。ジャムとクロテッドクリームをたっぷりつければ、朝から贅沢な気分に。こだわりのドリンクと一緒に、ゆったりとした朝のひとときをどうぞ。

●SHOP INFO

27 Coffee Roasters 鎌倉店

住：神奈川県鎌倉市小町1-6-8

営：平日8:30～18:00、休日8:00～18:00

休：年中無休

ランチスポット編：そば粉100％でもちっと香ばしい！ガレット専門店『loudia』

旬野菜のガレットをセットで

老舗だけでなく、おしゃれなお店も多い鎌倉。フレンチシックなガレット専門店『loudia（ルーディア）』もそのひとつ。こちらでいただけるのは、そば粉100％の生地のガレット。訪れた時に味わったのは香ばしく焼き上げられた生地に、グリルした季節野菜がたっぷりのった旬の野菜のガレット。ベーコンや卵の旨味とアンチョビソースがマッチ。ランチにうれしい一皿です。

つい長居してしまうような、温かい接客と心地よさのある空間も魅力。「タルトタタン風リンゴのガレット」など、デザート系のメニューも揃っているので、ランチ後のお腹に余裕があれば、こちらもぜひ。

●SHOP INFO

loudia

住：神奈川県鎌倉市雪ノ下2-11-6

営：10:00～17:00

休：木曜、第2第4水曜

https://www.instagram.com/loudia2116/

『Pucceria BeBè Kamakura』の南イタリアのローカルフード「プッチャ」

外はカリッと香ばしく、中はもっちもちの「プッチャ」。平日はランチセットでお得に楽しめます

南イタリア・プーリア地方発祥のローカルフード「プッチャ」のランチはいかが？

鎌倉駅東口すぐの『Pucceria BeBè Kamakura（プッチェリア ベベ カマクラ）』は、自家製フレッシュチーズをメインに、南イタリア料理とワインが楽しめる大人のためのイタリアンレストランです。

看板メニューの「プッチャ」は、薄焼きのピザ生地に自家製モッツァレラチーズとたっぷりの具材を挟み、グリルした一品。外はカリッと、中はもちもちで、パニーニやピザとは違う食感が新鮮です。

なめらかで濃厚な「ティラミスソフトクリーム」

食後は自家製マスカルポーネを使った濃厚な「ティラミスソフトクリーム」がおすすめ。プッチャとセットで味わって、南イタリアの地方へ思いを馳せてみるのもいいですね。

●SHOP INFO

Pucceria BeBè Kamakura（プッチェリア ベベ カマクラ）

住：神奈川県鎌倉市小町1-4-8 A＆B 鎌倉ビル 1F

営：11:00～20:00 ※ランチタイムは平日11:00～13:30

休：月曜（祝日の場合は翌火曜）

カレーの名店『オクシモロン』のエスニックそぼろカレー

しっかり混ぜるのがおいしさのひみつ、「エスニックそぼろカリー」

鎌倉のカレーの名店として知られる『オクシモロン』。他の店とはひと味違うカレーが評判で、パクチー好きにはたまらない「エスニックそぼろカレー」がスタンバイ。たっぷりの香草（パクチー、大葉、三つ葉、ネギ）と、スパイシーな豚そぼろを混ぜ合わせて味わうオリジナルカレーです。

口の中に広がるエスニックな風味が、なんともいえないおいしさ！ レモンを搾れば味変も楽しめ、カレーの辛さは好みに合わせて選べます。オープン前から行列になることもあるので、前日までに予約がベターです。

●SHOP INFO

OXYMORON komachi

住：神奈川県鎌倉市雪ノ下1-5-38 商業施設「こもれび禄岸」2F

アクセス：JR鎌倉駅東口から徒歩7分

営：11:00～18:00（L.O.17:00）

休：水曜

https://www.instagram.com/oxymoron_komachi/

1日分の野菜がとれる？ 『Rojiura Curry SAMURAI』のスープカレー

ザンギがセットになった「侍ザンギとチキン1／2と野菜12品目」（1,705円）

スープカレー専門店『Rojiura Curry SAMURAI』では、野菜がたっぷりと堪能できる「チキンと1日分の野菜20品目」が看板メニューですが、北海道名物「ザンギ」がついた「侍ザンギとチキン1／2と野菜12品目」もおすすめです。選べるスープは、野菜やスパイスの香りがたっぷりの「レギュラー」を。

野菜は揚げたりゆでたり、それぞれの持ち味を生かした調理法で仕上げられています。特にカリッと揚がったごぼうが人気なのだそう。ひとつひとつの野菜がきちんと味わえるのがスープカレーの醍醐味ですよね。骨付きのチキンは柔らかくほろほろ、別添えのザンギでボリュームも満点。深いコクと優しい甘みが感じられるスープも、最後のひと口まで大満足です。

●SHOP INFO

Rojiura Curry SAMURAI． 鎌倉店

住：鎌倉市小町2-6-26 JR鎌倉駅から徒歩7分

営：11:00～15:30（L.O.15:00）、17:00～20:00（L.O.19:30）

https://www.samurai-curry.com/

癒しのお茶タイム：『鎌倉倶楽部 茶寮小町』の日本茶で心身ともにリセット

美しい茶葉をプロが丁寧に淹れてくれます

古都の雰囲気にぴったりな日本茶専門店『鎌倉倶楽部 茶寮小町』。静謐な空間で、ゆっくりとお茶がいただけます。ちょっと敷居が高い気がしますが、季節のデザートと煎茶のセットがあるので、日本茶初心者でも安心。

夏には季節限定のかき氷のほか、通年メニューの季節のパフェも

好みの急須を選ぶと、店主さんが天秤で茶葉を量り、ベストな状態で淹れてくれます。煎茶だけでなく、和紅茶などさまざまな茶葉があり、香りの力強さと旨味に驚きます。デザートとの組み合わせで、お茶の素晴らしさが発見できるスポットです。

●SHOP INFO

鎌倉倶楽部 茶寮小町

住：鎌倉市小町2-10-19ニの鳥居ビル1階

営： 11:00～22:00（18～22時の間はお酒とお料理を楽しめます）

休：木曜

※土・日・祝祭日予約不可

※季節のデザートはInstagramでチェック

https://www.instagram.com/tearoom_kamakura/

お土産：100点のかわいさ！『豊島屋』の「鳩サブレ」ーグッズ

サブレーとそっくりでとってもかわいいグッズ

鎌倉を語る際に欠かせないのが、明治30年代に創業した老舗『豊島屋』。言わずと知れた「鳩サブレー」が名物のお店です。バターの豊かな香りとサクサク食感、120年以上変わらぬ姿が愛される「鳩サブレー」はもちろん、最近話題なのが鎌倉本店限定の「鳩これくしょん」シリーズ。

左から「鳩ホルダー」1,000円（1人2個まで）と「鳩サブレーチャーム」500円

鳩サブレーモチーフのさまざまなグッズの中で特に注目なのが、「鳩ホルダー（キュウホルダー）」。もふもふとした触り心地と、コロンとしたフォルムが愛くるしく、思わず手に取る人が続出しています。本物そっくりの「鳩サブレーチャーム」は値段もお手頃でお土産にも喜ばれそう。遊び心のある老舗の心意気が詰まったグッズ、鎌倉訪問記念にお持ち帰りしてくださいね。

●SHOP INFO

豊島屋 鎌倉本店

住：神奈川県鎌倉市小町2-11-19

営：9:00～19:00

休：水曜（祝日は営業）、不定休