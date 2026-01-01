男性5人組グループ「BOYS AND MEN」辻本達規（34）が所属する「フォーチュンエンターテイメント」は1日、公式サイトを更新し、元SKE48メンバーでタレント松井珠理奈（28）と結婚することを発表した。

辻本はすでに事務所へ報告しており、5日以降の正月休み明けに都内で、松井とともに会見を予定している。

以下、報告全文

■辻本達規の報道に関するご報告（全文）

いつも応援してくださっているファンの皆様、関係各位

拝啓 新春の候、皆様ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

このたび弊社所属のBOYS AND MEN辻本達規について一部報道がなされております件に関しまして、ご報告させていただきます。

すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます。

なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。

詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきますので、それまでのご取材はお控えいただきますようお願い申し上げます。

日ごろ応援いただいておりますファンの皆様には突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます。

より一層励み、活動を続けてまいりますので、今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

末筆ではございますが、平素からのご厚情に心より感謝申し上げます。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

敬具

2026年1月1日

株式会社フォーチュンエンターテイメント