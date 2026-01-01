TBS安住紳一郎アナウンサー（52）は1日、MCを務める「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）の新春生放送中、昨年末に第1子となる女児が誕生したことをサプライズ発表した。 父親になった心境を「特に変わることはないけれど、だいぶ歳をとってからの子どもになりましたので、健康に注意しないといけないと思っています」と語る一方で、誕生時期を問われると「いろいろ事情があって、言うなということになりました」と述べるなど、詳細は明かさなかった。

安住アナはこの日、羽織はかまでヘリコプターに搭乗し、富士山上空で「初日の出」の生リポートを担当。そのさなか、おめでたいニュースを自ら発表。「ちょっと初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から、ひとつみなさまに報告がありますので」と切り出し、「実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が1人増えました。3288グラム、女の子が生まれました」と、サプライズ報告した。

そんな安住アナに対し、スタジオの杉山真也アナ、宇賀神メグアナ、吉村恵里子アナから質問が飛んだ。杉山アナに「お子さんについて少し、質問してもいいですか？ 父親になってみて変化はありましたか？」と問われた安住アナは、「父になって？どうだろ、特に変わることはないけれど、ただ、ずいぶん歳とってからの子どもになりましたので、健康に注意しなくちゃいけないと思っていますけれど」と応じた。

続いて、宇賀神アナが「（第1子誕生は）去年のいつごろというのは、うかがっても大丈夫なんですか？」と慎重な様子で問うと、安住アナは「それはね、いろいろ事情があって、言うなということになりました」と述べた上で、「せっかく（昨年末と）ぼかしたんですから。同僚なんですから、その辺はすぐに気付くべきですよね」と毒舌調で応じ、宇賀神アナは笑いながら「すみません！」と、答えた。

また、吉村アナは「お子さんとの思い出はありますか。まだ短い期間と思いますが、お風呂に入ったりとか、ごはんを食べたりとかありますか」と問うたが、安住アナは「あの、別居婚は変わらずなのでね。そんなに会っていないもんですから」と述べ、「別居婚に関してもいろいろ言われているものですから、あんまり、あの、そういうふうに言わないでください」と述べるにとどめた。

安住アナは、第1子誕生の生報告について「私事でございますが、結婚の時も視聴者のみなさまが方にお祝いのコメントをいただきましたので、視聴者のみなさん方に報告をと思いました」と説明。「本当にありがとうございます。これからも仕事に、一生懸命取り組んでいきたいと思っています」と、父親となった決意を語った。

安住アナは2024年1月1日、元タレントの一般女性と結婚したことを、同4日放送の番組内で、今回と同様に生報告していた。