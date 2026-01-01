·ëº§¤Î¸µSKE48¾¾°æ¼îÍýÆà¤Ë½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È»¦Åþ¡ÖÀµ·î¤È·ëº§¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¡×¥Ü¥¤¥á¥óÄÔËÜÃ£µ¬¤È
SKE48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¾°æ¼îÍýÆà¡Ê28¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö³§ÍÍ¡ª¡ª¡¡ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡¡º£Ç¯¤â¸µµ¤¤Ë³Ú¤·¤¯¤ª»Å»ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Íá°á»Ñ¤Ç¡¢¤ß¤¿¤é¤·ÃÄ»Ò¤È¥µ¥¤¥À¡¼¤ò³Ú¤·¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÆ±Æü¡¢ÃËÀ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBOYS AND MEN¡×ÄÔËÜÃ£µ¬¡Ê34¡Ë¤È¤Î·ëº§¤¬¡¢ÄÔËÜ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶áÆüÃæ¤Ë¤â¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢²ñ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Öº£Ç¯¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¡¼¡×¡ÖÀµ·î¤È·ëº§¤¬¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ËÍè¤ÆÄ¶¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹½Ë½Ë½Ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¡¼¡×¡ÖÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÈÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¡Ö´ò¤·¤µ¤È¼ä¤·¤µ¤¬ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¾Ð¡×¡ÖÀ¤³¦°ì°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ê¤É¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Á°Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÎÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢AKB20¼þÇ¯¤ÎÉðÆ»´Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Ì¿¿¤ÇÄù¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¡¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡»ä¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥ë¥Ã¥¯°áÁõ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤â³Ú¤·¤¯·ò¹¯¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡Âç¹¥¤¤Ê²Î¤Î¤ª»Å»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡³§ÍÍ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤è¤í¤·¤¯±þ±ç¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£