大谷翔平、父となった心境の変化語る キリンCMに初出演
メジャーリーガーの大谷翔平が出演する「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM『大谷翔平の免疫ケア・新年』篇が1日から全国で放映される。
【画像】大きなぬいぐるみで優しい笑顔で手を振る大谷翔平
キリンのCM に初出演する大谷選手が、雪降る冬の街中で信号待ちをする女の子に、大きなくまのぬいぐるみを使って優しい笑顔で手を振る和やかなシーンで始まる。雪を眺めながら「24時間野球のことしか考えてこなかったので、家族のためにできることを考えるのは、幸せですね」と、家族を持ち父親になった心境の変化を穏やかな表情で語る。
続いて、「大谷翔平、免疫ケアやっています。キリンのプラズマ乳酸菌」という力強いセリフと、「キリンさん、今年は僕たちの健康をよろしくお願いします。」という真っ直ぐな直筆メッセージで締めくくられる。
