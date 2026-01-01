逆だね、これ。エマにもれなく付いてくるのが私です。

散歩をしていると、私が歩いている横をエマが付いてくる。これだけ見ると、私が歩けばエマが付いて来るなぁと思ってしまうんですが、でもエマがいなかったら自分は今ここを歩いていない。

この10年で、行ったことのない場所に行き、一人では見ることがなかっただろう景色をたくさん見てきました。近所の公園もそう。真冬のカフェのテラス席もそう（笑）。夏の川もそう。

そして昨年は、私がずっと夢見ていたエマとのフランス旅を実現しました。たった12日間の旅でしたが、人間だけの旅行では感じられなかっただろうことをたくさん経験しました。

エマがいるから私がいる、としたら、それはもうオマケは完全に私の方なのです。

今年の目標は、まずは昨年のフランス旅を「犬と暮らせば」内で完結させたいと思っています。そして次の旅（それがどんな小さな旅でも）に向けてしっかり準備できる年にできたらいいなと思います。

エマも今年はもう11歳。シニアだと感じることも少しずつですが増えてきました。これまで通りには行かないこともあるかもしれませんが、知らない世界が開けていくことに、希望と喜びを持って臨みたいと思います。

皆様、今年もエマ（と私）と『犬と暮らせば』をどうぞよろしくお願い致します！