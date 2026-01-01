KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用料金プラン「povo2.0」において、「2026年 初売り」を開始した。期間は1月5日まで。

データ使い放題回数券をセットにした「福袋」トッピング2種や、抽選でデータ容量が当たる「povoガチャ おみくじ」が提供される。

このほか、5日9時半まで「毎週末だけ放題」も提供される。

7回分の料金で10回分使える「福袋」

「福袋」として、データ使い放題の回数券をセットにしたトッピングが2種類、販売される。

ひとつは「【福袋金】データ使い放題(3日間)10回分」で利用料は5530円。

もうひとつは「【福袋銀】データ使い放題(24時間)10回分」となり、利用料は2310円。

いずれも通常7回分の料金で10回分利用できる設定となっている。販売期間は1月5日9時30分まで。

最大26回分が当たる「povoガチャ おみくじ」

「povoガチャ おみくじ」は、1回350円で購入できるトッピング。購入と同時に「データ追加0.1GB（24時間）」が適用されるほか、抽選で「データ使い放題（26時間）」の特典コードが必ず当たる。

当選内容 povo大吉（1％）

データ使い放題（26時間）26回分

大吉（2％）

データ使い放題（26時間）5回分

吉（97％）

データ使い放題（26時間）1回分

期間中は何度でも購入できる。販売は1月5日9時30分まで。

オリジナル米が当たるキャンペーン

このほか、抽選で26名にpovoオリジナルデザインの「お米（2合）」が当たるキャンペーンが実施される。こちらの実施期間は1月6日まで。

povo公式X（旧Twitter）アカウント（@povo_official）をフォローし、対象の投稿をリポストすることが条件となっている。

毎週末だけ放題

5日朝まで提供される「週末データ使い放題（3日間）4回分」は、その名の通り、データ使い放題を3日間使えるトッピングが4日分用意されたもの。週末の利用に適したトッピングという位置づけ。

利用料は2370円。