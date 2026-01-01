草刈正雄の事務所、次女・草刈麻有が所属 麻有が「新しい世界に踏み出す決断」美背中の近影ショット添え
俳優・草刈正雄（73）の事務所・バービィオフィスに、次女の草刈麻有（32）が所属したことが、発表された。
【写真】草刈麻有「新しい世界に踏み出す決断」父の事務所に所属 美背中の近影ショット
同社サイトでは、昨年12月26日付で「草刈麻有 所属に関するご報告」を掲載。「この度、草刈麻有が弊社バービィオフィスに所属する運びとなりましたことをご報告いたします。今後とも、皆様の変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
麻有は1月1日、自身のインスタグラムを更新し、新年のあいさつとともに「このたび、父・草刈正雄の事務所にて新たなスタートを切ることになりました。これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、新しい世界に踏み出す決断をいたしました」と報告。
「まだまだ未熟ではありますが、初心を決して忘れず、これまでの経験を大切にしながら、一つひとつ丁寧に取り組んでいきたいと思います」とし、「心機一転、表現者として真摯に歩みを進めてまいりますので、これからもよろしくお願いします」とつづった。美背中が際立つ近影ショットも添えた。
