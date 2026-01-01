米倉涼子、4ヶ月ぶりにインスタ更新 元旦に写真＆メッセージ公開
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の米倉涼子が2026年1月1日、自身のInstagramを更新。約4ヶ月ぶりに自身のInstagramを更新し、メッセージをつづった。
【写真】米倉涼子、4ヶ月ぶりに公開したドアップショット
2025年8月19日以降、約4ヶ月ぶりに自身のInstagramを更新した米倉。アップで撮影されたモノクロの写真とともに「Hope this year brings you lots of beautiful memories.（今年はあなたに美しい思い出がたくさんあることを願っています）」とメッセージを添えた。
米倉は2025年12月26日、公式サイトを通じて声明を発表。「これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、 週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です。それ以降、弁護士の方々とも相談をし、捜査に全面的に協力する観点から、私からの情報発信を控えておりました」と報告。「今後も捜査には協力して参りますが、これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」と説明している。（modelpress編集部）
◆米倉涼子、4ヶ月ぶりインスタ更新
◆米倉涼子、自宅に捜査機関が入っていた
