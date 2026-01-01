SLY×ミチ最終章。MICHIXSLYファイナルコレクションが登場
SLYとミチが紡いできた特別なコラボレーション「MICHIXSLY」が、ついにファイナルコレクションを迎えます。ガーリーとモードを掛け合わせた世界観はそのままに、今季はより洗練された甘辛バランスが魅力。1枚で主役になるトップスから、スタイリングを引き締める小物まで、最後にふさわしい充実のラインナップが揃います。着るたびに気分が高まる、とっておきのコレクションをチェックして♪
甘さとモードが交差する世界観
今季のMICHIXSLYは、ドット柄やフリルといったフェミニンな要素に、ウエスタンムードやスタッズでエッジを効かせたデザインが印象的。
可愛さだけに寄らない、大人っぽさを感じさせるバランスがZ世代を中心に支持される理由です。甘くも辛くも着こなせる自由度の高さが、デイリーコーデをアップデートしてくれます。
リカバリーウェア×トップバリュ新時代♡EXセリアントで毎日を心地よく
主役級アイテムが揃う全ラインナップ
DOTSKNITTOPSは10,989円(税込)、FREEサイズでMULTIWHITEとMULTIBLACKの2色展開。
HEMFRILLLONGSLEEVETOPSは9,900円(税込)、FREEサイズでOFFWHITEとBROWN。
POLOSHIRTは7,997円(税込)、サイズ1,2、BLACK,BROWN,DARKRED展開。
BUTTONCARDIGANは8,998円(税込)、FREEサイズでLIGHTBLUE,TOPGRAY,BLACK。
BALLOONSHORTPANTSは10,989円(税込)、サイズ0,1、OFFWHITE,BLACK。
DOTSSKIRTは11,990円(税込)、サイズ1,2、MULTIWHITE,MULTIBROWN。
JWSTRAIGHTPANTSは15,400円(税込)、サイズ0,1,2、LIGHTBLUE,BLUE。
FAUXSUEDESHORTTRENCHは20,900円(税込)、FREEサイズでBEIGE,BROWN。
BOOTSは22,000円(税込)、サイズS,M,L、BROWN,BLACK。
STUDSBAGは9,900円(税込)、FREEサイズでBEIGE,BROWN。
BELTは5,995円(税込)、FREEサイズでBEIGE,BROWN。
WESTERNHATは7,997円(税込)、FREEサイズでBEIGE,BROWN。全身で世界観を楽しめるラインナップです。
限定ノベルティ＆イベント情報
SHEL’TTERWEBSTOREでは、対象商品を税込19,000円以上購入した会員にJEWELRYPOUCHを先着でプレゼント。
店舗では対象商品1点以上含む税込23,000円以上購入で同ノベルティが用意されています。
さらに2026年1月10日(土)にはSLYルクア大阪店にて、ミチとのチェキ撮影イベントを開催。特別な思い出を残せるチャンスです。
最後だからこそ手に入れたい一着
MICHIXSLYのファイナルコレクションは、これまでの魅力を凝縮した特別なラインナップ。甘さと強さを併せ持つデザインは、これからのスタイルにも寄り添ってくれます。
先行予約や限定イベントなど、見逃せないポイントも満載。SLYとミチが届ける最後のメッセージを、ぜひあなたのワードローブに迎えてみて♡