SLY×ミチ最終章。MICHIXSLYファイナルコレクションが登場

SLYとミチが紡いできた特別なコラボレーション「MICHIXSLY」が、ついにファイナルコレクションを迎えます。ガーリーとモードを掛け合わせた世界観はそのままに、今季はより洗練された甘辛バランスが魅力。1枚で主役になるトップスから、スタイリングを引き締める小物まで、最後にふさわしい充実のラインナップが揃います。着るたびに気分が高まる、とっておきのコレクションをチェックして♪

甘さとモードが交差する世界観

今季のMICHIXSLYは、ドット柄やフリルといったフェミニンな要素に、ウエスタンムードやスタッズでエッジを効かせたデザインが印象的。

可愛さだけに寄らない、大人っぽさを感じさせるバランスがZ世代を中心に支持される理由です。甘くも辛くも着こなせる自由度の高さが、デイリーコーデをアップデートしてくれます。

リカバリーウェア×トップバリュ新時代♡EXセリアントで毎日を心地よく

主役級アイテムが揃う全ラインナップ

DOTSKNITTOPSは10,989円(税込)、FREEサイズでMULTIWHITEとMULTIBLACKの2色展開。

HEMFRILLLONGSLEEVETOPSは9,900円(税込)、FREEサイズでOFFWHITEとBROWN。

POLOSHIRTは7,997円(税込)、サイズ1,2、BLACK,BROWN,DARKRED展開。

BUTTONCARDIGANは8,998円(税込)、FREEサイズでLIGHTBLUE,TOPGRAY,BLACK。

BALLOONSHORTPANTSは10,989円(税込)、サイズ0,1、OFFWHITE,BLACK。

DOTSSKIRTは11,990円(税込)、サイズ1,2、MULTIWHITE,MULTIBROWN。

JWSTRAIGHTPANTSは15,400円(税込)、サイズ0,1,2、LIGHTBLUE,BLUE。

FAUXSUEDESHORTTRENCHは20,900円(税込)、FREEサイズでBEIGE,BROWN。

BOOTSは22,000円(税込)、サイズS,M,L、BROWN,BLACK。

STUDSBAGは9,900円(税込)、FREEサイズでBEIGE,BROWN。

BELTは5,995円(税込)、FREEサイズでBEIGE,BROWN。

WESTERNHATは7,997円(税込)、FREEサイズでBEIGE,BROWN。全身で世界観を楽しめるラインナップです。

限定ノベルティ＆イベント情報

SHEL’TTERWEBSTOREでは、対象商品を税込19,000円以上購入した会員にJEWELRYPOUCHを先着でプレゼント。

店舗では対象商品1点以上含む税込23,000円以上購入で同ノベルティが用意されています。

さらに2026年1月10日(土)にはSLYルクア大阪店にて、ミチとのチェキ撮影イベントを開催。特別な思い出を残せるチャンスです。

最後だからこそ手に入れたい一着

MICHIXSLYのファイナルコレクションは、これまでの魅力を凝縮した特別なラインナップ。甘さと強さを併せ持つデザインは、これからのスタイルにも寄り添ってくれます。

先行予約や限定イベントなど、見逃せないポイントも満載。SLYとミチが届ける最後のメッセージを、ぜひあなたのワードローブに迎えてみて♡