3つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。冬に見かけるあの氷の柱や、ちょっと皮肉な言い回し、そして贈り物をする時の謙虚な言葉。1分以内にすべてを完成させて、語彙力を再発見しましょう！

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、言葉の「頭」にも「お尻」にも共通の響きが隠れています。漢字に直すと、意外な共通点が見えてくるかもしれません。頭を柔らかくして、しっくりくる音を探してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ら
うわっ□□
□□よごし

答えを見る






正解：つら

正解は「つら」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「つら」を入れると、次のようになります。

つらら（氷柱）
うわっつら（上っ面）
つらよごし（面汚し）

「表面」や「顔」を意味する「面（つら）」が共通のキーワードでした。「上っ面（うわっつら）」や、一族の名誉を傷つけることを意味する「面汚し（つらよごし）」など、少し強いニュアンスの言葉もありましたが、パッと思いつきましたか？

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)