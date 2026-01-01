【ひらがなクイズ】解けると爽快なパズル問題！ 共通する2文字は？ 日常の意外な表現が隠れてる
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、言葉の「頭」にも「お尻」にも共通の響きが隠れています。漢字に直すと、意外な共通点が見えてくるかもしれません。頭を柔らかくして、しっくりくる音を探してみてください。
□□ら
うわっ□□
□□よごし
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「つら」を入れると、次のようになります。
つらら（氷柱）
うわっつら（上っ面）
つらよごし（面汚し）
「表面」や「顔」を意味する「面（つら）」が共通のキーワードでした。「上っ面（うわっつら）」や、一族の名誉を傷つけることを意味する「面汚し（つらよごし）」など、少し強いニュアンスの言葉もありましたが、パッと思いつきましたか？
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
