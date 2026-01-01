気象庁は、

・北日本ではあす（2日）にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒

・東日本と西日本ではあす（2日）からあさって（3日）にかけて、大雪に注意・警戒

・東北地方ではきょう（1日）は、大雪に警戒

するよう呼びかけています。

中国地方ではあす（2日）からあさって（3日）ごろにかけて大雪となる見込みです。雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所で降り続いた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

また、雪と雨のシミュレーションをみると、今後日本海側を中心に大雪になる可能性があるため、Uターンラッシュなど移動する際には注意が必要です。

各地の積雪はどうなる？

日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。本州付近の上空約5500メートルには氷点下３９度以下の強い寒気が流れ込み、あす（2日）にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。



［雪の予想］

北日本から西日本では、日本海側を中心に大雪となる所があるでしょう。東日本と西日本の普段雪の少ない地域でも降雪となる見込みです。



１日６時から２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ６０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ２５センチ

中国地方 ３０センチ

九州北部地方 １０センチ



その後、２日６時から３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ５０センチ

四国地方 ２０センチ

九州北部地方 ４０センチ



その後、３日６時から４日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北陸地方 ３０センチ

近畿地方 ２０センチ



北日本では２日にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒し、東日本と西日本では２日から３日にかけて、大雪に注意・警戒してください。東北地方では１日は、大雪に警戒してください。また、着雪やなだれにも注意してください。