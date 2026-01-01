『ムーミン』×「ディアボーテHIMAWARI」がコラボ！ 限定デザインの“アウトバストリートメント”4品発売へ
クラシエのヘアケアブランド「ディアボーテHIMAWARI」は、1月19日（月）から、人気キャラクター『ムーミン』とコラボレーションした「アウトバストリートメントシリーズ」を、全国のドラッグストアなどで数量限定発売する。
【写真】「リペアブローミスト」にはスナフキンをデザイン！ アイテム一覧
■数量限定で展開
今回、毎度好評の『ムーミン』コラボとして登場するのは、「ムーミン谷からのお便り“しあわせのおすそわけ”」がテーマの限定デザインを施した、乾燥する季節にぴったりな「アウトバストリートメント」4品。
デザインは、ブラッシングやドライヤー＆ヘアアイロン前に使う浸透美容ミスト「リペアブローミスト」にスナフキン、しなやかなうるおいが続く「トリートメントリペアミルク」にリトルミイ、毛先までツヤ輝く、やわらかするん髪へ導く「プレミアム リペアオイル（スムース）」にスノークのおじょうさん、しっとりまとまる髪へ導く「プレミアム リペアオイル（モイスト）」にムーミンが採用されている。
いずれも、ムーミン谷から届いた“しあわせ”を使うたび感じられるデザインとなっており、毎日のヘアケアを楽しく、しあわせな時間へと導いてくれるアイテムだ。
