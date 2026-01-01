福岡移転後初のパ・リーグ3連覇を狙うソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、今季も捕手陣に競争を促した。

長年、正捕手を務めた甲斐拓也が巨人に移籍した昨季は、海野隆司が最多の105試合に出場。レギュラーシーズン後半はスタメンを託す機会も大幅に増えたが、指揮官は「（正捕手）ではないです」ときっぱりと言い切った。

昨季は正捕手争いのポイントにブロッキングとスローイングの2点を挙げた。小久保監督は「それだけじゃないところを今年は求めていく。同じことをしていても勝てないのでね。求めるものとして当然、打撃も入ってくるでしょう」と強調した。

経験を積んだ海野が中心となるが、打撃のいい谷川原健太、渡邉陸、ベテランの嶺井博希らも争いに加わる。小久保監督は「海野の課題は誰が見ても打撃と分かるでしょう。あとは投手との信頼関係を築いていくこと。やっぱり『海野が』という投手はが多かったので。投手の意見は尊重するのでそこを勝ち取ることは捕手として大事なところ」と説明。捕手の基本と言えるブロッキング、スローイングに加え、投手との信頼関係の構築、打撃力の向上を求めていく。（小畑大悟）