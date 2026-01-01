BOYS AND MEN・辻本達規「松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」自ら言及
BOYS AND MEN・辻本達規（34）が1月1日、自身のXを通じ、元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）との結婚について自ら伝えた。
【画像】BOYS AND MEN・辻本達規、松井珠理奈について投稿（全文）
「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつ。そして「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました。詳しくは記者会見で皆様へ自分たちからご報告させて頂きますのでそれまで見守ってもらえると嬉しいです」と呼びかけ。そして「2026年更に気合入れて頑張りますのでよろしくお願いします」とつづった。
同日、辻本と松井の結婚が報じられたことを受け、辻本の事務所フォーチュンエンターテイメントは「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」と発表。
「なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきますので、それまでのご取材はお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
辻本は1991年5月17日生まれ、岐阜県出身。2010年からBOYS AND MENのメンバーとして活躍。舞台公演やライブ・イベント、バラエティー番組など、幅広く活動する。
松井は1997年3月8日生まれ、愛知県出身。地元のSKE48だけでなく、AKB48のメンバーとしても活躍。2021年にSKE48を卒業。24年に独立して芸能活動を開始し、地元東海地方から全国、世界へ向けての活動を始めている。
