男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が1日、自身のSNSを更新し、元SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と結婚することを発表した。

辻本は自身のXを更新し「明けましておめでとうございます事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表。

「詳しくは記者会見で自分たちから皆様にご報告させて頂きますのでそれまで見守ってもらえると嬉しいです。2026年更に気合入れて頑張りますのでよろしくお願いします」と呼びかけた。

これに先立って辻本の所属事務所は「辻本達規の報道に関するご報告」と題したリリースをアップ。「すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます」「なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております」と説明していた。

スポニチ本紙の取材では3年の交際を実らせてのゴールインとなった。今月中に婚姻届を提出し、来週に都内でツーショット会見を行う。挙式・披露宴は未定。

辻本はグループのムードメーカー。先月13日のツアー中には、1階フロアに飛び降りた際に右かかとを骨折するも、そのまま歌いきった根性の持ち主だ。