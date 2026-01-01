Snow Manが12月31日にYouTube生配信『Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 ～リクエスト♡大作戦?!～』を実施。最大同時接続数は95万人を超え、大きな盛り上がりを見せた。

【画像】Snow Man『スノみそか』集合ショット＆ステージショット／佐久間大介『スノみそか』オフショット

その後、Snow Manは公式SNSを更新。華やかなステージ写真やオフショットとともに新年の挨拶を届け、ファンの注目を集めている。

■華やかな衣装で並ぶSnow Man

投稿では、「あけましておめでとうございます。Everyone みんな新年を迎えました」と新年のメッセージを添え、9人そろった集合ショットを披露した。

背景には『Snow Man Special Live みんなと楽しむ大晦日！2025 ～リクエスト♡大作戦?!～』のロゴが大きく掲げられ、生配信直後の熱気がそのまま伝わってくる。

メンバーは、ピンクやゴールドを基調とした華やかな衣装で登場。それぞれが個性あふれる着こなしを見せながらも、きらびやかな装飾や異素材を組み合わせたステージ衣装が並ぶことで、グループとしての一体感と、9人それぞれの存在感が際立っている。

■カラフルな照明とともに魅せた圧巻のステージ

別カットでは、メンバーカラーのカラフルな照明に照らされながら一列に並ぶパフォーマンスシーンや、赤いスーツ姿でのステージショット、炎の演出が印象的な迫力満点のライブカットなども公開された。

さらに、最後にはメンバーがぎゅっと集まり、ピースサインを見せる微笑ましいショットも収められており、ステージ上とは異なる和やかな表情が印象に残る。

投稿文では、「昨年はSnow Manとしてさらに幅を広げられた年になった気がします」「2026年もみなさんと共に歩むことができたら嬉しいです」と、1年を振り返りながら、これからの活動への思いもつづられている。

ファンからは、「ビジュ最高」「カッコ良すぎる」「9人揃うとやっぱり最強」「衣装も演出も豪華すぎる」「楽しかった～」「2026年も応援する！」といった声が相次いで寄せられている。

■佐久間大介「楽しかった～ (^^) 見てくれてありがとう！！」

Snow Man

