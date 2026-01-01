安住紳一郎アナ、第1子誕生 ヘリコプター生中継中に発表
【モデルプレス＝2026/01/01】TBSの安住紳一郎アナウンサーが1月1日、自身が総合司会を務める同局の番組「THE TIME,」（毎週月曜〜金曜／あさ5時〜）に生出演。第1子誕生を発表した。
【写真】安住アナが涙
安住アナは、富士山上空からの初日の出中継のため、ヘリコプターでの生中継からスタート。日の出を待っている間に「私の方から一つみなさまに報告があります」と切り出した安住アナは、「実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が一人増えました」と報告。「3288g、女の子が生まれました。私事でございますが、結婚の時も視聴者の皆様方に大変お祝いの言葉をいただきましたので、ぜひ視聴者の方々に報告をと思いました。本当にありがとうございます」と視聴者に向けて伝え、「これからも仕事、一生懸命取り組んでいきたいと思っています」と続けた。スタジオ出演者も知らなかったようで、驚きを見せながら「おめでとうございます！」と祝福していた。
また、安住アナは、父になってからの変化を聞かれると「特に変わることはないけれど、ずいぶん年取ってからの子どもになりましたので、健康に注意しなくちゃなと思ってますけども」と心境を明かした。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】安住アナが涙
◆安住紳一郎アナ、第1子誕生発表
安住アナは、富士山上空からの初日の出中継のため、ヘリコプターでの生中継からスタート。日の出を待っている間に「私の方から一つみなさまに報告があります」と切り出した安住アナは、「実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が一人増えました」と報告。「3288g、女の子が生まれました。私事でございますが、結婚の時も視聴者の皆様方に大変お祝いの言葉をいただきましたので、ぜひ視聴者の方々に報告をと思いました。本当にありがとうございます」と視聴者に向けて伝え、「これからも仕事、一生懸命取り組んでいきたいと思っています」と続けた。スタジオ出演者も知らなかったようで、驚きを見せながら「おめでとうございます！」と祝福していた。
◆安住紳一郎アナ、第1子誕生後の心境
また、安住アナは、父になってからの変化を聞かれると「特に変わることはないけれど、ずいぶん年取ってからの子どもになりましたので、健康に注意しなくちゃなと思ってますけども」と心境を明かした。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】