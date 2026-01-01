松井珠理奈＆ボイメン辻本達規が結婚 辻本の所属事務所が認める「事実でございます」
【モデルプレス＝2026/01/01】名古屋発の男性エンターテイメント集団のBOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規（34）と元SKE48の松井珠理奈（28）が結婚することがわかった。1日、辻本の所属事務所が発表した。
【写真】28歳元SKEと結婚した人気アイドル
いつも応援してくださっているファンの皆様、関係各位
拝啓 新春の候、皆様ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
このたび弊社所属のBOYS AND MEN辻本達規について一部報道がなされております件に関しまして、ご報告させていただきます。
すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます。
なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。
詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきますので、それまでのご取材はお控えいただきますようお願い申し上げます。
日ごろ応援いただいておりますファンの皆様には突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます。
より一層励み、活動を続けてまいりますので、今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
末筆ではございますが、平素からのご厚情に心より感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
敬具
2026年1月1日
株式会社フォーチュンエンターテイメント
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元SKEと結婚した人気アイドル
◆全文
いつも応援してくださっているファンの皆様、関係各位
拝啓 新春の候、皆様ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます。
なお、報道にもありました通り、来週中に記者会見の場を設ける予定で、報道関係の皆様には週明けに会見のご案内をお送りさせていただく準備を進めております。
詳細につきましてはその際に本人たちよりご報告させていただきますので、それまでのご取材はお控えいただきますようお願い申し上げます。
日ごろ応援いただいておりますファンの皆様には突然のご報告となりましたことをお詫び申し上げます。
より一層励み、活動を続けてまいりますので、今後とも温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。
末筆ではございますが、平素からのご厚情に心より感謝申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
敬具
2026年1月1日
株式会社フォーチュンエンターテイメント
【Not Sponsored 記事】