いきものがかりが、2024年に発売した新解釈コラボレーションアルバムの第二弾『いきものがかり meets 2』を2026年3月11日に発売することを発表した。

参加アーティストによって新たに生まれ変わった楽曲が収録された『いきものがかり meets』。今作は、新たに12組のアーティストを迎える。

また、ボーナストラックとして1月1日に配信リリースした「超ありがとう」を収録。ジャケットビジュアルや参加アーティスト、収録曲は後日公開されるので、続報を楽しみにしていてほしい。

◾️『いきものがかり meets 2』 2026年3月11日（水）発売 ・初回仕様限定盤 CDのみ

品番：ESCL-6219

価格：\3,630（税込）

仕様：【初仕様限定盤】スリーブケース、いきものカード079封入 ▼収録内容

いきものがかり 「超ありがとう」

・・・and more

※他収録曲は追って解禁

◾️『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜』 2026年2月11日（水）発売

購入リンク：https://erj.lnk.to/M5wDyQ ・完全生産限定 2BD+2DVD+2CD+付属品

品番：ESXL-382〜388

価格：￥11,000（税込）

仕様：ジャケット特殊仕様予定、スペシャルブックレット、ツアーレプリカPASS、いきものカード077/078封入 ・初回仕様限定盤BD 2BD

品番：ESXL-389〜390

価格：￥6,600（税込）

仕様：いきものカード077封入 ・初回仕様限定盤DVD 2DVD

品番：ESBL-2678〜2679

価格：￥6,600（税込）

仕様：いきものカード077封入 ▼収録内容

[DISC 1] Blu-ray / DVD共通

＜いきものがかりのみなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜＞

コイスルオトメ

気まぐれロマンティック

キミがいる

いつだって僕らは

彩り

ありがとう

あの日のこと

帰りたくなったよ

夕焼けが生まれる街

ブルーバード

うるわしきひと

うきうきぱんだ

じょいふる

笑顔

YELL

遠くへいけるよ

生きて、燦々 ※他収録情報は追って解禁となります。

◾️シングル「生きて、燦々」

2025年12月10日（水）発売

配信リンク：https://erj.lnk.to/o46g48

購入リンク：https://erj.lnk.to/i77ts7 ・完全生産限定盤 CD+BD+付属品

品番：ESCL-6155〜6157

価格：\4,400（税込）

仕様：特殊仕様パッケージ／いきものカード076封入／B2ポスター封入／銀テープ封入 ・初回仕様限定盤 CDのみ

品番：ESCL-6158

価格：\1,650（税込）

仕様：いきものカード封入076(初回仕様のみ) ▼収録内容

【CD】

生きて、燦々

生きて、燦々 -みなさん、こんにつあー!! 六万の声ver.-

生きて、燦々 -instrumental- 【Blu-ray】

生きて、燦々 MUSIC VIDE

生きて、燦々 MUSIC VIDEO -Behind The Scenes

◾️＜超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞ 開催日：2026年3月14日（土）、15日（日）

会場：千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

開場/開演：開場12:00/開演 13:00

出演者：いきものがかり（両日）、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacci他

公式サイト：https://ikimonogakari20thfes.jp/

※各アーティストの出演日程は後日発表

◾️＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞ 2026年

04月18日（土） ［神奈川］ 厚木市文化会館

04月26日（日） ［千 葉］ 市川市文化会館 大ホール

04月29日（水・祝）［群 馬］ 高崎芸術劇場 大劇場

05月23日（土） ［岡 山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

05月24日（日） ［鳥 取］ 米子コンベンションセンター

07月18日（土） ［福 岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール

07月19日（日） ［熊 本］ 熊本城ホール メインホール

08月01日（土） ［長 崎］ ベネックス長崎ブリックホール

08月02日（日） ［大 分］ iichikoグランシアタ

08月09日（日） ［山 形］ やまぎん県民ホール

08月29日（土） ［滋 賀］ 大津市民会館 大ホール

10月03日（土） ［島 根］ 島根県芸術文化センターグラントワ

10月04日（日） ［広 島］ 広島文化学園HBGホール

10月10日（土） ［香 川］ レクザムホール・大ホール

10月11日（日） ［愛 媛］ 松山市民会館・大ホール

10月17日（土） ［青 森］ リンクステーションホール青森

11月03日（火・祝）［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru …他順次発表 ▼チケット受付中

https://ikimonogakari.com/tour2026-2027/ ▼「生きて、燦々」CD封入先行 抽選受付期間：

〜 2026年1月5日（月）23:59