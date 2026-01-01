BTS「3月20日」に約3年9ヶ月ぶり“完全体”でカムバック決定 直筆メッセージでファンへ報告＆ワールドツアー開催も予定【7人コメント】
【モデルプレス＝2026/01/01】BTS（ビーティーエス）が、3月20日にカムバックすることが確定した。彼らが完全体としてアルバムをリリースするのは、2022年6月にリリースしたAnthology Album ‘Proof’ 以来、約3年9ヶ月ぶりのこととなる。
【写真】BTSがファンに送った直筆手紙
カムバックの日付は、BTSがARMY（BTSファンの呼称）に送った直筆の手紙を通じて初めて明かされた。BTSは新年を迎えるにあたり、手書きの手紙をファンの自宅へと配送した。変わらずそばにいてくれたファンへの感謝を伝えるとともに、「2026.03.20」という日付を記し、カムバック日に関するヒントを伝えた。
メンバーたちは「誰よりも切実に待っていました」（RM）、「待っていてくださって、本当にありがとうございます」（Jin）、「今年も楽しく共に過ごしましょう。愛しています」（SUGA）、「ついに考えていたことが現実に！」（j-hope）、「僕たちが会う年がやってきました」（Jimin）、「2026年はもっとたくさん、もっと素敵な思い出を作っていくので期待していてください！」（V）、「会いたいですね！今年もよろしくお願いします」（Jung Kook）という直筆メッセージで真心を伝えた。今回の手紙は、この3年間BTSと共に時間と思い出を重ねてきたARMYへの贈り物として届けられた。
BTSは2025年の最終日、完全体でファンと共に新年を迎えた。その中でメンバーは2025年を振り返りながら「今年は無事にカムバックして、アルバムがうまくいけば嬉しい。BTS、大ヒットしよう」と新年の願いを語った。なお、BTSは3月20日の新譜リリースに続き、大規模なワールドツアーの開催も予定している。新譜およびツアーに関する詳細は、今後公式チャンネルを通じて順次公開される予定だ。
◆BTS、約3年9ヶ月ぶりにカムバック
◆BTS、新譜リリース＆ワールドツアー開催を予定
