『はじめてのおつかい』3時間SP、1月2日放送 ゲスト・菊池風磨（timelesz）＆吉岡里帆が貴重な幼少期エピソードを語る
『はじめてのおつかい 新春おめでとうがいっぱい 3時間スペシャル』（日本テレビ系）が、2026年1月2日18時より放送される。ゲストは菊池風磨（timelesz）、タイムマシーン3号、藤本美貴、吉岡里帆。
【写真】幼少期エピソードを語る菊池風磨＆吉岡里帆
放送36年目を迎える『はじめてのおつかい』が、明日18時から3時間スペシャルで放送される。令和の時代になっても変わらない、子どもたちのまっすぐな想いと、それを見守る人々の温かさ。今回は、北は北海道から南は高知まで、全国各地の笑って泣ける大冒険が届けられる。
番組の見どころのひとつは、かつておつかいに挑戦した子どもたちの“その後”。成長した姿とともに、当時おつかいに送り出した母親の変わらぬ愛情にも注目したい。
スタジオMCは所ジョージと森口博子。ゲストには菊池風磨（timelesz）、タイムマシーン3号、藤本美貴、吉岡里帆（五十音順）を迎え、子どもたちが繰り広げる台本のないドラマを、一喜一憂しながら全員で見守る。
グランドスラム女子ダブルスで3度の優勝を誇る、女子テニス界のレジェンド・杉山愛。2023年から務めている女子テニス日本代表監督としての任期も、残すところあと1年となった。
愛娘におつかいをさせようと考えたのは、お父さん。世界一を目指すラストイヤーに向けて頑張る杉山のために、内緒でサプライズパーティーを企画した。お父さんの相棒は、小学4年生の息子。実は、6年前に『はじめてのおつかい』を経験している先輩だ。お兄ちゃんのおつかいの時は、ハラハラドキドキで何もできなかったお父さんが、今回はリベンジ!?
高知県香美市は、アンパンマンの作者・やなせたかしの故郷。そんな町で、両親がともに警察官という家庭の子どもたちが、はじめてのおつかいに挑戦する。将来警察官になることを夢見る4歳のお兄ちゃんと、アンパンマンが大好きな2歳の妹は、忙しいお母さんに代わって昼ごはんと、神社でお父さんのための「お守り」を頼まれる。
おつかいの道中、2人には一生忘れられないような出来事が…。なお、本作のナレーターとして、やなせたかしを題材にした朝ドラでも話題となった江口のりこが、特別ゲストとして応援参加する。
ゲストの幼少期エピソードも必見だ。timelesz・菊池風磨は、誕生日にあり得ない行動をとって周囲を驚かせるやんちゃな男の子だった!? 吉岡里帆が小さな頃に大黒柱を目指していた、その理由とは。2人の妹がいるタイムマシーン3号・関は、山奥でカッコイイお兄ちゃんだった…。それぞれの“あの頃”にも期待したい。
『はじめてのおつかい 新春おめでとうがいっぱい 3時間スペシャル』は、日本テレビ系にて2026年1月2日18時放送。
