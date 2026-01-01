あいみょん、これまでの歩みを写真で紡ぐスペシャルムービー公開
あいみょんが、今年11月30日でメジャーデビュー10年を迎える。アニバーサリーイヤーとなる2026年の幕開けを飾るスペシャルムービーが公開された。
本スペシャルムービーは、メジャーデビュー以降あいみょんのアートワークを手がけてきたとんだ林蘭がディレクションを担当し、「猫にジェラシー」Music Videoやあいみょんの楽曲のvery short movieなどを手がけてきた澤野洋土と共に制作した。
10周年イヤーのスタートにあわせて長い髪をバッサリと切りショートヘアになった新ヴィジュアルのあいみょんと、これまでのあいみょんの歩みを紡ぐ10年間の写真が背景にたくさん散りばめられた、ファンにとっては嬉しいスペシャルなムービーとなっている。
10周年特設サイトでは、あいみょんのメッセージやこれまでの活動がわかる「TODAY’S AIMYON」や「History」など、様々なコンテンツを展開中。今後も続々と10周年企画が展開される予定だ。
■AIMYON 10th Anniversary -
Special Teaser Movie：
directed by とんだ林蘭
edited by 澤野洋土
logo design: とんだ林蘭
CG Artist: Takashi Fujimoto(OBF/Liryc）
design: 土田陽介(Caught)
photo: 大野隼男(CEKAI)
styling: 小山田孝司
costume: osakentaro
hair & make-up: 松野仁美
production assistant : 上山宣樹･武井美彩代(OKNACK Inc.), 渡邉蓉子, 荒谷穂波
■AIMYON 10th Anniversary -
Artwork：
art direction & logo design: とんだ林蘭
CG Artist: Takashi Fujimoto(OBF/Liryc）
design: 土田陽介(Caught)
photo: 大野隼男(CEKAI)
retouch: 津金卓也
styling: 小山田孝司
costume: osakentaro
hair & make-up: 松野仁美
production assistant :上山宣樹･武井美彩代(OKNACK Inc.), 渡邉蓉子, 荒谷穂波
◾️＜AIMYON FAN CLUB TOUR 2026“PINKY PROMISE YOU vol.2”＞
2026年
3月2日（月）東京・東京ガーデンシアター
3月3日（火）東京・東京ガーデンシアター
3月11日（水）広島・広島文化学園HBGホール
3月13日（金）福岡・福岡サンパレス
3月31日（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
4月2日（木）宮城・仙台サンプラザホール
4月16日（木）愛知・アイプラザ豊橋
4月17日（金）愛知・アイプラザ豊橋
4月20日（月）大阪・フェスティバルホール
4月21日（火）大阪・フェスティバルホール
全公演：OPEN 17:30／START 18:30
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/pinky_promise_you_02
