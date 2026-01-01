初詣で寺を参拝する人は多いのではないでしょうか。寺を参拝する際の作法について、山梨県身延町にある身延山奥之院思親閣(みのぶさんおくのいんししんかく)の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが寺を参拝するときの“作法”です！

門に入る時は左足から

公式TikTokアカウントは、寺を参拝する際の作法について、次のように紹介しています。

【参拝の作法】

（1）まず手水舎に行って手を清める。

（2）寺の門をくぐる前に一礼する。

（3）門をくぐるときは敷居を踏んではいけない。寺に入るときは左足から入ること。

（4）境内を移動する際は中央を避け、できるだけ端を歩くこと。

（5）線香がある場合はお供えをする。香炉をお供えした後は静かに一礼。

（6）お堂に入ったら一礼。さい銭を納めた後、「今日もありがとうございます」という感謝の気持ちを伝え、願い事をする。寺の場合、拍手はしないこと。

（7）お参りを終え、門を出るときは右足から。

（8）門を出たら一礼する。

この投稿に対し、SNS上では「目からうろこ」「入る時は左足からで、出る時は右足からなんだ」「参考になります」「心がきれいになれます！！」などの声が上がっています。

ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。