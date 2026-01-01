家族での利用をより楽しめるようキッズメニューが強化！ITAMAE SUSHI「テイクアウト10％OFFフェア」

東京を中心に江戸前寿司を展開するITAMAE SUSHI（板前寿司）は、2025年12月24日(水)から2026年1月6日(火)までの期間、年末年始テイクアウト商品を対象とした「お会計10％OFFフェア」を実施中です。

ITAMAE SUSHIブランドの各店（一部対象外あり）にて開催され、企業の納会需要や家族での団らんシーンに向けた特別企画です。

今年はキッズメニューの強化や、サイドメニューの充実も図られています。

ITAMAE SUSHI「テイクアウト10％OFFフェア」

開催期間：2025年12月24日(水)〜2026年1月6日(火)

内容：テイクアウト商品 お会計10％OFF（※割引はお会計時に適用）

対象店舗：ITAMAE SUSHI 全店

※「はなれ」「ITAMAE SUSHI-PRIME-」「すし街道」は対象外となります。

対象商品：盛り込み寿司、手巻き寿司、キッズメニュー、サイドメニュー ほか

ITAMAE SUSHIでは、職人が仕込み、店と同じ品質で提供する江戸前寿司を自宅でも気軽に楽しんでほしいという想いから本フェアを実施します。

近年多様化する年末年始の過ごし方に合わせ、「自宅で少し贅沢を楽しむ」ニーズに応える内容です。

新登場：強化されたキッズメニュー

今年の年末年始フェアでは、家族での利用をより楽しめるようキッズメニューが強化されました。

キッズメニューは全品おもちゃ付きとなっており、子供が「選びたい」「食べたい」と感じる体験づくりが重視されています。

今年から以下の2商品が新たに登場します。

お子様にぎりセット

子供にも食べやすい定番ネタを中心にしたセットです。

初めてのお寿司体験にもおすすめの内容になっています。

(例：赤身、いくら、サーモン、玉子、納豆巻き、かっぱ巻き)

板前手巻き寿司 お子様3本セット

自分で食べる楽しさを味わえる、人気の手巻き寿司セットです。

(例：サーモン、いくら、玉子)

主力商品：天然本まぐろ使用の盛り込み寿司・手巻きセット

年末年始の食卓の主役として、創業80年の豊洲仲卸「石司」から仕入れる天然本まぐろを使用した盛り込み寿司が展開されています。

盛り込み寿司は「松・竹・梅」の3つのグレードがあり、それぞれ3〜6人前まで人数に応じたバリエーションを用意。

東京生まれの江戸前寿司ならではの味わいを、親戚の集まりなど様々なシーンで楽しめます。

家族みんなで「体験」として楽しめる「板前手巻き寿司セット(15本分)」もラインナップ。

具材を選び、自分で巻いて食べる楽しさは、子供から大人まで一緒に盛り上がれる人気メニューです。

充実のサイドメニュー

年末の団らんシーンでつまみやすいサイドメニューも充実しています。

自家製の味にこだわったメニューを中心に、食卓を華やかに彩ります。

特製つまみ玉子焼き

寿司屋ならではのこだわりの玉子焼きです。

NEW 宮崎産日南鶏の自家製からあげ(3個)＆フライドポテト

宮崎産日南鶏を使用した自家製からあげとポテトのセットも新たに登場します。

ITAMAE SUSHIでは今後も、日本の寿司文化を身近に楽しく体験できるよう、季節やシーンに合わせた企画を展開していくとしています。

お得なこの機会に、本格的な江戸前寿司を囲んでみてはいかがでしょうか。

ITAMAE SUSHI「年末年始テイクアウト商品 お会計10％OFFフェア」の紹介でした。

