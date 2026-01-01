日本歯磨工業会、一般財団法人 日本規格協会、一般社団法人 社会的健康戦略研究所は、歯科関連有識者らと連携し、国際標準化機構(ISO)に対して新国際規格の開発を提案。

2025年12月に行われた国際投票において、「地域や企業等におけるウェルビーイング推進のためのガイドライン ― オーラルヘルス」の開発が正式に承認されました。

新国際規格「地域や企業等におけるウェルビーイング推進のためのガイドライン ― オーラルヘルス」

開発承認時期：2025年12月

規格発行目標：2028年

提案団体：日本歯磨工業会、一般財団法人 日本規格協会、一般社団法人 社会的健康戦略研究所

世界の人々の歯と口の健康増進に向けて、新たな国際ガイドラインの開発がスタート。

今回承認された新規格は、地域社会や企業などの組織的な仕組みを活用し、歯科健診、口腔保健指導、定期歯科受診、家庭での歯みがき習慣化を効果的に組み合わせて実施し、定着化させるためのガイドラインを示すものです。

お口の健康を基軸としたウェルビーイング（身体的、精神的、社会的に健康で幸福な状態）の実現と、関連産業の発展を促進することを目的としています。

ISOの専門委員会（TC）314（高齢化社会）内の作業グループ（WG）4（ウェルビーイング）では、2021年から日本のグループ主導による国際規格開発が進行。

2024年11月には、その成果としてISO 25554:2024「高齢化社会ー地域や企業等でウェルビーイングを推進するためのガイドライン」が発行されました。

今回の「オーラルヘルス」に関する新規格は、このISO 25554の関連規格として構想されたものです。

歯と口の健康は、心身の健康や労働生産性にも直結する重要な要素。

日本では既に、学校や地域での歯科健診、職域における健康経営の取り組みなど、歯と口のケア習慣を促す仕組みが普及しています。

今後、日本を含む世界中でより多くの人々が生涯にわたりウェルビーイングを実現するためには、多様な環境でケア習慣を定着させる仕組みを広めることが重要です。

2024年10月からは、日本歯磨工業会を事務局とする国内準備検討委員会を設置。

WHO口腔保健協力センター長である新潟大学の小川祐司教授を座長に迎え、産学官の専門家や関連団体が協力して準備を進めてきました。

今後は開発プロジェクトを組織して詳細な規格内容の作成へと進み、ISO内での段階的な審議を経て、2028年の規格化を目指します。

新規格の提案と普及を通じ、ウェルビーイング推進を実践する様々な組織で歯と口の健康に関する仕組みが普及した社会の実現が期待されます。

新国際規格「地域や企業等におけるウェルビーイング推進のためのガイドライン ― オーラルヘルス」開発承認の紹介でした。

