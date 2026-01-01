最短90分の資金化を実現！JBL『売掛金PAY』

JBLは、売掛金を即日オンラインで資金化できる即日オンライン完結型ファクタリングサービス『売掛金PAY』を2025年12月25日にリニューアル。

AIによる「10秒」無料査定機能の搭載や、最短90分での振込対応など、資金調達のスピードと利便性を大幅に向上させた新仕様で展開します。

JBL『売掛金PAY』リニューアル

リニューアル日：2025年12月25日(木)

URL：https://xn--jbl-g73b1ca4zuioek8nlkyjoe.jp/

JBLが提供するオンライン完結型ファクタリングサービス『売掛金PAY』が、機能を強化してリニューアル。

今回のリニューアルでは、オンライン完結型サービスとしての操作性を大幅に向上。

申込から審査、契約、振込までの一連のプロセスを見直し、画面構成や導線、入力ステップを最適化しました。

必要書類のアップロードや電子契約がより直感的に行える設計となり、利用者がストレスなく手続きを完結できる環境を実現しています。

また、審査フローおよび内部オペレーションの見直しにより、即日対応体制を強化。

申込から振込までの処理速度を大幅に短縮し、最短90分での振込が可能となりました。

急な資金需要にも対応できる体制で、事業者の資金繰りを強力にサポートします。

AI「10秒」無料査定機能

新たに搭載されたAIによる無料査定機能。

売掛金額・入金サイト・取引先区分など、5つの項目を選択するだけで概算の調達金額および手数料を即時に算出します。

事前の資金計画を迅速に立てられるため、利用者の判断負担が大幅に軽減されます。

ファクタリング他社からの乗り換え査定

既存のファクタリングサービスにおける手数料や対応速度、契約条件などに課題を持つ事業者に向けた乗り換え査定を開始。

JBL独自の審査基準により、他社より1％でも安く、早く買い取りできるプランを提示します。

AI査定の導入や最短90分振込の実現により、さらに使いやすく進化したファクタリングサービスに注目です。

JBL『売掛金PAY』リニューアルの紹介でした。

