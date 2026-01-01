源泉所得税の還付を実施！LogProstyle「現金配当に関する源泉所得税の還付」

株式会社LogProstyleは、2025年7月7日を基準日として実施した現金配当に関して、日本の源泉所得税の還付を行うことを発表。

NYSE American上場後初となった配当について、適正な税務処理に基づき、徴収済みの源泉所得税との差額を株主へ還付する手続きを開始します。

LogProstyle「現金配当に関する源泉所得税の還付」

対象配当基準日：2025年7月7日

配当支払開始予定日：2025年8月5日

一株当たり配当金額：0.023米ドル

LogProstyleが実施した現金配当における、源泉所得税の取り扱いに関する詳細が明らかになりました。

今回の配当は同社にとってNYSE American上場後、初回の配当です。

当初、国内の最高税率である20.42％で源泉所得税を徴収し納付していましたが、所轄税務署および国税局への照会の結果、以下の税務区分が適用されることが確認されました。

【確認された源泉徴収税率】

非居住者・外国法人：15.315％（大口株主である個人は20.42％）

上記以外の者（国内証券会社で受領する株主等）：0％（当社の源泉徴収義務なし）

この回答を受け、現在源泉徴収されている金額と適正な税額との差額について、同社が税務署へ還付請求を実施。

これに伴い、株主への還付が必要となるため、所定の手続きによる申請を受け付けています。

還付請求申請手続き

対象となる株主は、以下の必要書類を用意し、郵送またはメールにて提出する必要があります。

【必要書類】

1. 還付請求申請書

2. 証券会社が発行した配当金計算書

申請書のダウンロードURL（国内用・日本語）：

https://www.logprostyle.co.jp/main/wp-content/uploads/2025/12/LGPS-Refund-Application-Form-JP.pdf

【書類提出先】

郵送：〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 青山ビルヂング13階

株式会社LogProstyle 経営管理部 事務局 宛

メールアドレス：lgps-jimukyoku@logprostyle.co.jp

LogProstyleは、不動産開発やホテル・レストラン経営などを展開し、「redefine life style」をスローガンに掲げる企業。

日本未上場企業として初めてADRではなく普通株式をNYSE Americanに直接上場したことでも知られています。

今回の措置により、株主に対して適正な配当利益が還元されます。

対象となる方は、申請漏れのないよう手続きを進めてください。

LogProstyle「現金配当に関する源泉所得税の還付」の紹介でした。

