元日から3日間開催！SUPER CENTER PLANT「2026年新春初売りイベント」

株式会社PLANTが運営するSUPER CENTER PLANT全店にて、2026年1月1日(木)から1月3日(土)までの3日間、「新春初売りイベント」を開催。

毎年好評の詰め放題やつかみ取りといったお楽しみイベントをはじめ、PLANT Payお年玉還元セール、オリジナル福袋の販売など、新年の買い物を盛り上げる企画が目白押しです。

SUPER CENTER PLANT「2026年新春初売りイベント」

開催期間：2026年1月1日(木)〜1月3日(土)

対象店舗：PLANT全店

衣・食・住すべての暮らしに必要な商品を幅広く取り扱い、「最強の生活インフラ」を目指すPLANTから、2026年の幕開けを飾る「新春初売りイベント」が登場。

新しい年の始まりにワクワクした気持ちで買い物を楽しんでもらいたいという想いから、多彩な企画が用意されています。

衣料や日用雑貨の人気ブランド商品を詰め合わせたPLANTオリジナル福袋など、この時期ならではの商品もラインナップされます。

お楽しみイベント（詰め放題・つかみ取り）

毎年恒例となっている「お楽しみイベント」を3日間連日開催。

詰め放題やつかみ取りなど、家族みんなで楽しめる企画です。

※野菜・果物の詰め放題は、地域により産地が異なる場合があります。

日替わり PLANT Pay お年玉還元セール

期間中、日替わりの対象商品をPLANT Payで購入すると、本体価格から設定された還元率分を「PLANT Pay限定ボーナス」として翌日に還元。

おもちゃや肌着、寝具、フライパンなど、生活に役立つアイテムがお得になるチャンスです。

【1月1日(木) 限定】

おもちゃ各種(20％還元)、肌着・靴下各種(20％還元)、ペット用品各種(10％還元)

【1月2日(金) 限定】

秋冬物寝具・ラグ各種(20％還元)、履物各種(20％還元)、入浴剤各種(10％還元)

【1月3日(土) 限定】

フライパン各種(20％還元)、ハンドクリーム等各種(20％還元)、カイロ・湯たんぽ各種(10％還元)、栄養ドリンク各種(10％還元)

※還元の上限は各カテゴリ3万円分まで。

※買い物当日23時までにPLANT Payの会員登録が必要。

さらに、1月2日(金)のみの限定企画として「PLANT Payチャージボーナス10％」も実施されます。

PLANTお年玉 大抽選会

dポイントが抽選で888名に、最大50,000ポイント当たるお年玉企画。

期間中にエントリーの上、dポイントカードを提示して1会計2,500円(税抜)以上購入すると抽選対象となります。

対象期間：2026年1月1日(木)〜1月31日(土)

元日から大人も子供も一緒になって楽しめる企画が満載。

株式会社PLANT「2026年新春初売りイベント」の紹介でした。

