【大雪警報】青森県・青森市、平内町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町などに発表 1日10:22時点
気象台は、午前10時22分に、大雪警報を青森市、平内町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村に発表しました。
津軽、三八上北では、1日夕方まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■弘前市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■五所川原市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■十和田市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■平川市
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■平内町
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■今別町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■蓬田村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■外ヶ浜町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■深浦町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■西目屋村
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■大鰐町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■中泊町
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■野辺地町
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■七戸町
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■横浜町
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■東北町
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意
■六ヶ所村
□大雪警報【発表】
積雪 1日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
2日にかけて注意