気象台は、午前10時22分に、大雪警報を青森市、平内町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・青森市、平内町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町などに発表 1日10:22時点

津軽、三八上北では、1日夕方まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■弘前市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■黒石市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■五所川原市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■十和田市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■平川市
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■平内町
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■今別町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■蓬田村
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■外ヶ浜町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■深浦町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■西目屋村
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■大鰐町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■中泊町
□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■野辺地町
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■七戸町
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■横浜町
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■東北町
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意

■六ヶ所村
□大雪警報【発表】
　積雪　1日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　2日にかけて注意