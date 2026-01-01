【2026年の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？

占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。

2026年の全体運勢

カード名：【月】

夢の世界から目を覚まし、自分の力で光を見つける年へ

2026年のテーマは「心でつながる世界から、自己表現の世界へのシフトチェンジ」

2026年前半、時代のムードを大きく左右する星たちが次々に動き出します。

1月27日には「夢」や「集合的無意識」を司る海王星が、約13年ぶりにうお座を離れ、おひつじ座へ。

これまでの共感や癒しを大切にしたムードから、意志や行動力が問われる新たな時代へとシフトしていきます。

さらに、2月14日には土星もうお座からおひつじ座へ移動。

土星は「抑制」と「成熟」を司る惑星界の重鎮。ぼんやりとした夢を描く時代から「その夢、どう実現する？」という行動力と実現力が問われるフェーズがやってきます。

そして6月末には、「拡大と繁栄」の星・木星がかに座からしし座へ。自己表現や創造性が、より社会的なテーマの中心に。2026年は「どんな自分を見せていくか」が大きなカギとなるでしょう。

【月】のカードも、逆位置になれば「夢から覚める」「不安を越える」ことを意味します。

2026年は、幻想や迷いの霧が晴れ、「私自身はどうしたいのか」に立ち返るタイミング。

曖昧な時代から目覚め、自分の意志で進むときです。

あなたの心の火を燃料にして、堂々と、あなただけの花を咲かせてください。

1位：2月生まれ

カード名

【太陽】

あなたの存在が誰かの力に

2026年のテーマは「あなたが主役」

あなたの「楽しい」は、周りを照らす光に。

2026年は、好きなことに素直になることで、自然とチャンスが引き寄せられる年。

「これ、やってみたい！」と感じたら、まずは行動。

たとえば、気になっていた趣味を始めたり、好きな場所へ旅したり。

その一歩があなた自身を充実させ、周囲の人も笑顔にしていきます。

2位：5月生まれ

カード名

【恋人たち】

信頼と絆をつなぐのは言葉

2026年のテーマは「コミュニケーションの達人」

相手の気持ちに丁寧に寄り添えるのが、あなたの何よりの強み。日々の家族との会話やちょっとしたLINEの返信も、あなたにとっては大切なつながりのひとつ。

そんな「言葉のキャッチボール」が、信頼と絆を深めていく1年となるでしょう。

また、仕事でもプライベートでも「誰とつながるか」が重要なテーマに。

迷ったときは、“この人となら長く一緒にいられそうか？”を基準に選んでみて。

3位：1月生まれ

カード名

【魔術師】

迷う前に、まずやってみる

2026年のテーマは「直感で選び取る」

2026年は直感で選んだことにツキあり。

頭で考えすぎず、まずは「やってみる」ことが運を動かします。

気になるイベントに飛び込む、SNSで発信してみるなど、一歩踏み出すことで思いがけないチャンスが舞い込みそう。

同じ目標を持つ仲間との出会いにも期待。自分だけでは成し遂げられないこともチームワークで大きな成果を生み出すでしょう。

4位：10月生まれ

カード名

【節制】

気を張らず、自然体で

2026年のテーマは「ケミストリー」

あなたのまわりには「ちょうどいい化学反応」が起きていきます。

感情や時間、お金や人間関係。すべてをちょっとずつ整えていくことで、心地よいバランスが育っていきそう。

気を張らず少し引いて見ることで、関係性が不思議とうまくまわり始めることも。

まわりと自然体でつながる工夫がカギになりそうです。

5位：12月生まれ

カード名

【運命の輪】

運命の分かれ道でベストを選ぶ

2026年のテーマは「正しい道を選ぶ」

大きなチャンスや変化が巡ってくるタイミング。だからこそ、その都度「どの道を選ぶか」が問われそう。

迷ったら一度立ち止まって、自分の立ち位：置を確かめ、慎重に先を読みましょう。

仕事の方向性、人との関係性、日常の選択まで、どこかで未来が切り替わっていく年になりそうです。

6位：6月生まれ

カード名

【正義】

冷静な判断が、風を味方にする

2026年のテーマは「追い風に乗る」

追い風のように物事が進みやすい年。けれど、その風に乗れるかどうかは、あなた自身の判断次第。

他人の意見に流されたり、楽な道に甘えたりすると、せっかくのチャンスを逃してしまうかも。

「自分にとっての正しさ」を大切にすれば、自然と前へと押し出されるような流れに乗れるでしょう。

時間の使い方、お金、健康への意識を高め、いつでも風を味方につけられるよう備えておいて。

7位：8月生まれ

カード名

【世界】

未完成のピースを埋めるタイミング

2026年のテーマは「自分の世界を作る」

理想の生き方ややりたいことが、少しずつ形になりつつある今。だけど今は未完であるときっと自分自身が一番感じているはず。

あと一歩の努力や決断が、そのピースを埋めてくれる年になりそうです。

「私は何を大切にして生きたいのか？」そんな根本的な問いかけに丁寧に向き合うことで、

あなただけの「世界」が完成へと近づいていくでしょう。

8位：9月生まれ

カード名

【皇帝】

支配ではなく、共鳴のリーダーシップを

2026年のテーマは「心をやわらかく」

しっかり者で責任感のあるあなた。でも今期は、あえて完璧にやろうとしすぎないことが大切。

ガチガチに固めた計画やルールにこだわりすぎると、かえって流れが停滞する予感。

人の声に耳を傾け、柔らかな視点を取り入れることで、あなた自身の可能性も広がっていきます。

同じ仲間として向き合う姿勢が、周囲との関係性に追い風をもたらすでしょう。

9位：11月生まれ

カード名

【女教皇】

感情を受け入れたその先には

2026年のテーマは「感情と向き合う」

ふだんは理性的で、つい感情を後回しにしがちなあなた。でも今年は、心にわいた感情ときちんと向き合うことが運気アップのカギに。

怒りやモヤモヤ、不安や寂しさを「なかったこと」にせず、ノートや手帳に書き出してみて。

感情の根っこにある本音が見えてきたとき、あなたの中に静かで確かな指針が生まれるはず。

ときには理性をお休みさせて感じるままに過ごしてみてください。

10位：3月生まれ

カード名

【愚者】

その場のノリでは乗り切れない

2026年のテーマは「知識を深める」

直感やノリの良さが魅力のあなた。でも今年は、少し立ち止まって考える時間が必要かもしれません。

情報をうのみにせず、自分の頭で考える。哲学書や歴史本に触れてみる。心の声に耳を澄ませる。

そんな地味だけど深い行為が、あなたの魅力に知性という光を加えてくれるはず。

いつもの「ま、いっか」では済まされない場面こそ、学びのチャンスです。

11位：7月生まれ

カード名

【死神】

終わったその先に未来が始まる

2026年のテーマは「その先の未来へ」

もし今「終わった」「失った」と感じていることがあるなら、それは新しいステージに向かうための脱皮かもしれません。

悲しい別れや変化の渦中にいる人も、未来のあなたが「あの時の終わりがあったからこそ」と思える日は必ず来ます。

小さくてもいいから、「その先」に目を向けて。過去にしがみつくのをやめた瞬間から、風は動き始めます。

12位：4月生まれ

カード名

【塔】

崩壊も乗り切れ、楽観主義で

2026年のテーマは「なんとかなる」

実はうすうす気づいてたことがついに崩れる暗示。だけど想定内。ショックはゼロじゃないけど「まあそうなるよね」と受け止められる強さがあなたにはあります。

意外と壊れてみたら気がラクになることもあるし、むしろ「これでよかった」と思える展開が待っているかも。

ユーモアと図太さが、2026年を明るく切り拓いてくれます。