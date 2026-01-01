プチプラで垢抜ける！コスパ最強アイシャドウBEST5

こんにちは！元CA・ブルベ夏の美容ライターRilaです。今回は、プチプラなのにグッと垢抜ける、コスパ最強と感じたアイシャドウをご紹介します。単色ラメから20色パレットまで幅広く選んでみたので、最後までご覧くださいね♡

【詳細】他の記事はこちら

第5位：小さいのに超優秀なピンクラメ♡

セザンヌ シングルシャイニーアイシャドウ 02 サクラプリズム 550円（税込）

ドラッグストアなどでプチプラで買えるのに、ラメ感がとてもきれいでお気に入りの単色アイシャドウ。

少ししっとりしたテクスチャーなのでラメがまぶたに密着して飛びにくいところもGOOD！涙袋に使ってもかわいいですよ♡

第4位：アイシャドウベース付きのパレット♡

アヴァンセ アイフルールパレット ブルーベース 1,980円（税込）

左上がアイシャドウベースになっているコスパ最強アイシャドウ。こちらはブルベカラーで、青み系の色味が楽しめます！

まず左上のベースを塗ってまぶたのくすみをカバーしてからアイメイクすることで、きれいをキープできるので重宝しています◎

第3位：20色も楽しめる神コスパアイシャドウ♡

デイジーク ムードシャドウパレット 05 コットンパウダー 4,490円（税込）

トレンド感たっぷりの20色を楽しめて、使うたびに幸せな気持ちになるアイシャドウパレット。

パール・ラメ・マット・グリッター・締め色すべて入っていてコスパ最強です♡組み合わせ次第でいろんなアイメイクができるのでおすすめ◎。

第2位：旅行のお供に最強のアイシャドウ♡

キャンメイク プティパレットアイズ 03 ミニョンヌリボン 1,078円（税込）

旅行に必ず持って行くミニサイズのアイシャドウ。小さくてかさばらないのに8色も入っていて、こちらだけでアイメイクが完成します！

筆者が愛用しているのはブルベさんにおすすめの03番で、青みピンクが目元を華やかにしてくれますよ♡

第1位：ブルベさん大優勝のバレエコアパレット♡

デイジーク バレエコアコレクション シャドウパレット 36 ダークエンジェル 4,180円（税込）

コスパ・粉質・色味・仕上がりすべてがお気に入りのアイシャドウ。マットもキラキラなアイメイクも楽しめて、アイライナーとして使えるブラックも入っている優秀アイテムです♡

ナチュラルな発色なので、お仕事の日にも使いやすいピンクメイクが叶いますよ◎。

プチプラのコスパ最強なアイシャドウいかがでしたか？粉質や発色もかわいいものばかりなので、参考にしていただけるとうれしいです♡