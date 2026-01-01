プチプラで垢抜ける！コスパ最強アイシャドウBEST5
第5位：小さいのに超優秀なピンクラメ♡
セザンヌ シングルシャイニーアイシャドウ 02 サクラプリズム 550円（税込）
ドラッグストアなどでプチプラで買えるのに、ラメ感がとてもきれいでお気に入りの単色アイシャドウ。
少ししっとりしたテクスチャーなのでラメがまぶたに密着して飛びにくいところもGOOD！涙袋に使ってもかわいいですよ♡
第4位：アイシャドウベース付きのパレット♡
アヴァンセ アイフルールパレット ブルーベース 1,980円（税込）
左上がアイシャドウベースになっているコスパ最強アイシャドウ。こちらはブルベカラーで、青み系の色味が楽しめます！
まず左上のベースを塗ってまぶたのくすみをカバーしてからアイメイクすることで、きれいをキープできるので重宝しています◎
第3位：20色も楽しめる神コスパアイシャドウ♡
デイジーク ムードシャドウパレット 05 コットンパウダー 4,490円（税込）
トレンド感たっぷりの20色を楽しめて、使うたびに幸せな気持ちになるアイシャドウパレット。
パール・ラメ・マット・グリッター・締め色すべて入っていてコスパ最強です♡組み合わせ次第でいろんなアイメイクができるのでおすすめ◎。
第2位：旅行のお供に最強のアイシャドウ♡
キャンメイク プティパレットアイズ 03 ミニョンヌリボン 1,078円（税込）
旅行に必ず持って行くミニサイズのアイシャドウ。小さくてかさばらないのに8色も入っていて、こちらだけでアイメイクが完成します！
筆者が愛用しているのはブルベさんにおすすめの03番で、青みピンクが目元を華やかにしてくれますよ♡
第1位：ブルベさん大優勝のバレエコアパレット♡
デイジーク バレエコアコレクション シャドウパレット 36 ダークエンジェル 4,180円（税込）
コスパ・粉質・色味・仕上がりすべてがお気に入りのアイシャドウ。マットもキラキラなアイメイクも楽しめて、アイライナーとして使えるブラックも入っている優秀アイテムです♡
ナチュラルな発色なので、お仕事の日にも使いやすいピンクメイクが叶いますよ◎。
プチプラのコスパ最強なアイシャドウいかがでしたか？粉質や発色もかわいいものばかりなので、参考にしていただけるとうれしいです♡